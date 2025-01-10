快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

京元電子舉辦年終晚會「京蛇飛騰、喜祥逢元」 參加人數逾5,000人

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
京元電子10日舉辦年終晚會。照片/公司提供。
京元電子10日舉辦年終晚會。照片/公司提供。

半導體測試大廠京元電子（2449）10日舉辦2024年年終晚會，有別於前幾年的年終尾牙都是在京元電子銅鑼廠舉辦，京元電子今年年終晚會地點在新竹縣體育館，並邀請眾多知名藝人表演，以演唱會的形式舉辦，對很多員工來說可說是一次新體驗。

京元電子員工及到場貴賓，參加人數超過5千人，於晚間6點在董事長李金恭先生宣布開始下熱鬧登場，尾牙現場氣氛十分熱烈，京元電子員工及到場貴賓們歡笑聲及掌聲不斷。

邀請的知名藝人包含晚會的主持人艾力克斯及林莎、饒舌流行音樂團體玖壹壹、告五人樂團、知名歌手李千娜、職業籃球啦啦隊慕獅女孩及美式風格的台灣啦啦隊Luxy Girls等，在強而有力的明星陣容勁歌熱舞之下，員工盡情享受現場熱鬧氣氛、一起同歡。

董事長李金恭及總經理張高薰現場致詞中對員工一年來的努力十分感謝，讓公司可以持續成長，公司還準備了多份大獎，中獎率高達六成以上，最大獎高達10萬元，讓在場的每一位員工相當期待。

2024年京元電子憑藉經營管理階層的用心經營及員工的努力，京元電子在測試產業的技術及地位不斷的提升，這讓京元電子成為AI晶片測試的重要供應鏈，也是京元電子2024年重要的成長動能。

另外，因為科技進步，晶片設計愈來愈複雜，對測試的要求也越來越高，隨著京元電子在經驗、技術及研發方面的實力不斷提升，客戶對京元電子越來越信任，訂單持續增加，讓京元電子對今年的業績及獲利持正面樂觀的態度，也正向看待未來幾年的營運績效仍可穩健走揚。

京元電強調，公司將持續提高員工福利，期望與員工、客戶、供應商共同創造美好的未來。

京元電子布局全球，但主要廠房位於苗栗縣，是苗栗縣最大企業之一，在京元電子不斷成長茁壯之下，員工人數也不斷增加，台灣員工總數已超過8千人，提供苗栗地區就業機會。

在京元電子廠房及人員的需求持續增加之下，京元電子已準備興建在銅鑼科學園區的銅鑼4廠及承租頭份廠，招募更多人員，在中央及地方政府支持下，將會持續投資苗栗並帶動經濟繁榮、社會發展。

京元電 董事長

延伸閱讀

上班族尾牙最想抽什麼大獎？股票首度進榜衝上第四名

你有尾牙吃嗎？六成五上班族吃得到、最期待抽大獎環節

蔡尚樺主持尾牙好辣！被說「期待像胸一樣雄心壯志」　她機智回應

尾牙想中大獎？命理師曝12星座開運法…金牛座要喝綠色果汁

相關新聞

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

川普將上任…台積電2奈米先進製程何時赴美投資？ 經長郭智輝這麼說

川普即將重返白宮，我半導體2奈米先進製程恐被點名赴美投資。經濟部長郭智輝10日表示，2奈米先進製程投資高達300億美元，...

中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成...

京元電子逾5千人出席尾牙 玖壹壹、告五人等助唱high翻全場

半導體測試大廠京元電子（股票代號2449）今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演唱會形式推出，對...

NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對

經濟部長郭智輝、政務次長何晉滄、常務次長連錦漳、新任政務次長江文若、台電公司副總經理（發言人）蔡志孟與中油執行長（發言人...

輝達總部若設南港地方憂恐成內科 交通局回應了

輝達海外總部盛傳屬意台北市南港的「台電CR-1都更案」，當地擔心衝擊交通。北市交通局表示，若確定落腳該地段，當地通勤主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。