京元電子舉辦年終晚會「京蛇飛騰、喜祥逢元」 參加人數逾5,000人

半導體測試大廠京元電子（2449）10日舉辦2024年年終晚會，有別於前幾年的年終尾牙都是在京元電子銅鑼廠舉辦，京元電子今年年終晚會地點在新竹縣體育館，並邀請眾多知名藝人表演，以演唱會的形式舉辦，對很多員工來說可說是一次新體驗。

京元電子員工及到場貴賓，參加人數超過5千人，於晚間6點在董事長李金恭先生宣布開始下熱鬧登場，尾牙現場氣氛十分熱烈，京元電子員工及到場貴賓們歡笑聲及掌聲不斷。

邀請的知名藝人包含晚會的主持人艾力克斯及林莎、饒舌流行音樂團體玖壹壹、告五人樂團、知名歌手李千娜、職業籃球啦啦隊慕獅女孩及美式風格的台灣啦啦隊Luxy Girls等，在強而有力的明星陣容勁歌熱舞之下，員工盡情享受現場熱鬧氣氛、一起同歡。

董事長李金恭及總經理張高薰現場致詞中對員工一年來的努力十分感謝，讓公司可以持續成長，公司還準備了多份大獎，中獎率高達六成以上，最大獎高達10萬元，讓在場的每一位員工相當期待。

2024年京元電子憑藉經營管理階層的用心經營及員工的努力，京元電子在測試產業的技術及地位不斷的提升，這讓京元電子成為AI晶片測試的重要供應鏈，也是京元電子2024年重要的成長動能。

另外，因為科技進步，晶片設計愈來愈複雜，對測試的要求也越來越高，隨著京元電子在經驗、技術及研發方面的實力不斷提升，客戶對京元電子越來越信任，訂單持續增加，讓京元電子對今年的業績及獲利持正面樂觀的態度，也正向看待未來幾年的營運績效仍可穩健走揚。

京元電強調，公司將持續提高員工福利，期望與員工、客戶、供應商共同創造美好的未來。

京元電子布局全球，但主要廠房位於苗栗縣，是苗栗縣最大企業之一，在京元電子不斷成長茁壯之下，員工人數也不斷增加，台灣員工總數已超過8千人，提供苗栗地區就業機會。

在京元電子廠房及人員的需求持續增加之下，京元電子已準備興建在銅鑼科學園區的銅鑼4廠及承租頭份廠，招募更多人員，在中央及地方政府支持下，將會持續投資苗栗並帶動經濟繁榮、社會發展。