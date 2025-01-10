宏正2025年掌握控制室、會議室、AI 機櫃與語音合成商機

全球資訊暨專業影音設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案廠商宏正（6277）2025年將串連多系統切換器、專業影音及機櫃等產品，更要掌握全球控制室、會議室、個人工作站、AI機櫃與AI語音合成商機，迎向成長正軌。

展望2025年，宏正自動科技資深副總林勇達指出，2024年前半段比較辛苦，尾聲有一點起色，像是倒吃甘蔗，但2025年不確定性仍高，包含歐洲受俄烏戰爭影響，美中貿易戰後續仍須持續觀察，韓國政府不確定性等，都充滿變數，要摸著石頭過河，但宏正針對不同區域將有不同策略，積極掌握商機。

林勇達指出，今年將強打四大應用場景，預期控制室需求持續變好，尤其是AI、大數據等趨勢帶動資料爆炸，因此需求都會變多。

去年宏正來自機櫃成長44%，貢獻營收約5%，主要客戶包含AIDC、IDC、企業用，同時也搭配網通廠交換器及伺服器業者的伺服器一起出貨，楊梅廠是目前產能的一倍，未來將持續擴大客戶規模。

宏正對於2025年成長期待較高產品線包含專業影音、Over IP、secur KVM則鎖定政府及國防相關標案。

宏正10日公布12月合併營收為4.56億元，年增7.8%，累計2024年合併營收49.93億元，年減3.16%。

宏正財務長暨發言人田慶威表示，以銷售區域觀察，亞洲市場年增4.78%，主要受益於台灣地區半導體廠商庫存調整接近尾聲，及中東市場深耕成果逐步顯現。

此外，田慶威表示，宏正近年來的股利配發比例均超過九成，穩健獲利的同時，也與股東共享成果。

展望未來，田慶威表示，隨著美國降息及中國寬鬆貨幣政策帶動消費回暖，再加上2025年多項新品上市，對未來營運表現持樂觀看法，宏正有信心迎向成長正軌，持續推升營收增長，創造佳績。

林勇達表示，2024年是宏正的45周年，迎向下階段的50周年，持續創新並深耕市場，要在營運上有更好的突破。

林勇達表示，宏正推出全新電視牆影像處理器，可為客戶建立一個完全視覺化的操作環境，操作員能夠即時查看並迅速應對警報和關鍵情況，協助客戶全面升級控制室、戰情室與指揮中心等領域的運作效能，已經打入羅馬尼亞是太陽能及天然氣發電業者NOVA；KVM over IP 解決方案也搶進英國虛擬動畫工作室等趨勢應用領域。

林勇達指出，宏正將打造整體解決方案，搶進控制室、會議室、個人工作站及AI解決方案等四大應用場域，2025年更將推出控制室的Networked AV網路型影音延長器系列、KVM over IP多視窗控制台、單相智慧電源管理PDU；會議室的會議室預約系統的infoPlayer訊息發布系統、簡報切換器、音訊系統；辦公室應用KVM則有 HDMI 單/雙螢幕多電腦切換器；以及AI解決方案的宏正優聲學台語版、離線版NX & X86。

林勇達表示，宏正推出全新電視牆影像處理器不僅成為業界唯一獲iF設計獎（iF DESIGN Award）、紅點設計獎及Good Design優良設計獎三大國際殿堂級獎項肯定的電視牆影像處理器，更為宏正贏得多項全球指標性的專案實績。此外，宏正的Networked AV網路型影音延長器系列同樣獲得日本Good Design優良設計獎，並預計於今年推出採用H.265影像壓縮技術的新一代創新產品，以更高效率的視訊編碼技術，更充分滿足電子看板及控制中心等應用需求，成為於專業影音市場的下一波營收成長動能。