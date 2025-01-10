京元電年終晚會 5000人齊聚竹縣體育館嗨翻

半導體測試大廠京元電今日舉辦2024年年終晚會，有別於前幾年的年終尾牙都是在京元電銅鑼廠舉辦，京元電今年晚會地點在新竹縣體育館，並邀請眾多知名藝人表演，以演唱會的形式舉辦，對很多員工來說可說是一次新體驗。

京元電員工及到場貴賓，參加人數超過5千人，於晚間6點在董事長李金恭宣布開始下熱鬧登場，尾牙現場氣氛十分熱烈，京元電員工及到場貴賓們歡笑聲及掌聲不斷。

今年京元電邀請的知名藝人包含晚會的主持人艾力克斯及林莎、饒舌流行音樂團體玖壹壹、告五人樂團、知名歌手李千娜、職業籃球啦啦隊慕獅女孩及美式風格的台灣啦啦隊Luxy Girls等，在強而有力的明星陣容勁歌熱舞之下，員工盡情享受現場熱鬧氣氛、一起同歡。

李金恭及總經理張高薰現場致詞中對員工一年來的努力十分感謝，讓公司可持續成長，公司還準備了多份大獎，中獎率高達六成以上，最大獎高達10萬元，讓在場的每一位員工相當期待。

2024年京元電憑藉經營管理階層的用心經營及員工的努力，京元電子在測試產業的技術及地位不斷的提升，這讓京元電成為AI晶片測試的重要供應鏈，也是京元電子2024年重要的成長動能。且因為科技進步，晶片設計愈來愈複雜，對測試的要求也越來越高，隨著京元電在經驗、技術及研發方面的實力不斷提升，客戶對京元電越來越信任，訂單持續增加，讓京元電子對2025年的業績及獲利持正面樂觀的態度，也正向看待未來幾年的營運績效仍可穩健走揚。公司將持續提高員工福利，期望與員工、客戶、供應商共同創造美好的未來。

京元電布局全球，但主要廠房位於苗栗縣，是苗栗縣最大企業之一，在京元電不斷成長茁壯之下，員工人數也不斷增加，台灣員工總數已超過8000人，提供苗栗地區就業機會。