快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

先進製程赴美設廠？ 郭智輝：台積電會非常審慎

中央社／ 台北10日電

外界關切台積電先進製程赴美設廠進度，經濟部長郭智輝表示，先進製程的投資金額動輒280億至300億美元，台積電會非常審慎；至於投資時程，郭智輝表示，須視台積電進度，廠商會衡量能力和市場需求。

郭智輝今天在年終記者會上表示，就企業經營角度，廠商不會讓還沒穩定的產能到海外生產，且到海外投資的成本很高，會面臨太多不確定性。

郭智輝表示，由於全球IC設計公司有6成在美國，台積電赴美生產可以就近服務客戶，但先進製程的投資金額動輒280億至300億美元，金額非常嚇人，不見得到美國投資、買設備就能做，因此台積電會非常審慎，確保先進製程落地生產可以成功。

談及台美投資文化差異，郭智輝表示，台灣投資環境具有交通便利等優勢，台積電創辦人張忠謀曾表示「台灣是發展半導體最好的地方」。此外，台積電海外投資也須考慮供應鏈移動速度。

媒體追問台積電先進製程最快何時赴美生產，郭智輝回應，要看台積電投資進度，因為攸關企業獲利表現，廠商會綜合考量，不是美國要求企業就會去，而會衡量市場需求和廠商能力。

郭智輝表示，依照過去規定，製程差距2代才可以到國外投資，但現在時代不同，技術差距2代就差很遠；也就是說，投資進度仍以企業衡量海外生產能否獲利為主。

此外，美國拜登政府傳出將再緊縮對中國晶片管制，技術管制範圍可能延伸至16奈米成熟製程。郭智輝表示，經濟部會關注相關訊息，但目前美國是否加嚴晶片管制政策尚未定案，他認為，應該等到川普1月20日就職後，觀察美國政策才會比較明確和重要。

台積電 美國

延伸閱讀

NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對

郭智輝掛保證中鋼（2002）占股50％的「台智電不會虧損」 網全怒了：都靠全民買單

輝達台灣總部傳相中台電土地 緊鄰研發中心、基地面積3公頃

黃國昌批吳乃仁有錢不還台糖 郭智輝：不清楚內容

相關新聞

NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對

經濟部長郭智輝、政務次長何晉滄、常務次長連錦漳、新任政務次長江文若、台電公司副總經理（發言人）蔡志孟與中油執行長（發言人...

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成...

輝達總部若設南港地方憂恐成內科 交通局回應了

輝達海外總部盛傳屬意台北市南港的「台電CR-1都更案」，當地擔心衝擊交通。北市交通局表示，若確定落腳該地段，當地通勤主要...

AI 取代人才？現觀科董座：絕對不會、等50年後才有可能

電信AI軟體領導商現觀科（6906）董事長邱大剛10日指出，團隊今年最主要的成長，還是在印尼、印度等人口紅利國家為主，面...

迎接 RTX 50顯示卡登場 微星推出高效能電源供應器

微星（2377）因應 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的上市，隆重推出兩款劃時代的高效能電源供應器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。