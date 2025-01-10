小米Redmi Note 14系列登台 搶攻台灣中階手機市場

小米10日在台正式推出 Redmi Note 14 系列，以無畏創新精神全面迎戰台灣中階手機市場！Redmi Note 14 Pro+ 5G 與 Redmi Note 14 Pro 5G 搭載業界領先的 2 億畫素三鏡頭相機，結合旗艦級 AI 技術，讓影像表現更精準、更出色，幫助用戶輕鬆捕捉每一個靈感瞬間，實現創意影像的無限可能。

此外，全新升級的金剛骨架設計，具備防水、防刮、防震功能，更大幅提升耐用性。而 Redmi Note 14 5G 和 Redmi Note 14 則配備 1.08 億畫素超高解析相機與超長續航力，為 Gen Z 世代打造兼具強悍性能與日常便利的理想拍檔。四款機型不僅以強大性能滿足用戶需求，更結合潮流外觀設計與全新防護架構，實現外型與耐用的完美融合，全面契合年輕世代勇於突破的精神與對科技的期待。

Redmi Note 14 Pro+ 5G 搭載台積電（2330） 4nm 製程Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 處理器，Redmi Note 14 Pro 5G 則搭載 MediaTek Dimensity 7300-Ultra 處理器，雙機皆配備領先業界的 2 億畫素 AI 相機系統與 OIS 光學防手震三鏡頭相機，無論白天或夜晚都能拍攝出色的照片。得益於端到端 AI 畫素重排技術，影像數據可進行平行處理，大幅提升拍攝效率。強大的 2 倍與 4 倍光學等級 無損變焦（In – Sensor - Zoom ）技術，結合 30 倍數位變焦，能涵蓋從壯闊風景到微距細節的一切場景。

針對喜愛創意自拍的 GenZ 世代，雙機均配備 20MP 前置鏡頭，提供 1 倍與 0.8 倍變焦選項，輕鬆滿足個人或多人自拍需求。「AI 美肌」功能讓人像修飾更加自然即時，並新增至 11 項細節調整，甚至能智慧辨識性別調整修飾效果。「AI 魔法消除 Pro」和「AI 智慧擴圖」則讓使用者能快速移除不需要的物體，或延展畫面邊界，一鍵即可輕鬆完成影像編輯，隨時隨地打造專屬影像風格，並在社群中分享精彩生活點滴。在影片創作方面，Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 提供的「前後雙景」功能，可同時使用前置與主鏡頭錄製影片。無論是製作旅行 Vlog 或記錄日常生活，使用者都能輕鬆捕捉多角度的精彩瞬間，讓手機影像不僅是記錄工具，更成為展現創意與故事的舞台。

除了豐富的 AI 影像技術，Redmi Note 14 Pro+ 5G 與 Redmi Note 14 Pro 5G同時整合了 Google Gemini AI 助理及畫圈搜尋的實用AI 功能，Redmi Note 14 Pro+ 5G 更有 AI 同聲傳譯、AI 筆記、AI 錄音、AI 字幕、AI 智慧成片等旗艦級功能，幫助使用者大幅縮短工作流程，有效提昇生產力，讓工作、學習與生活更加便利！

Redmi Note 14 Pro+ 5G 擁有冰霜藍、午夜黑、薰衣草紫三種顏色供選擇，提供 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB容量版本，12GB + 512GB 售價新台幣 $12,999 元，12GB + 256GB 售價新台幣 $11,999 元；Redmi Note 14 Pro 5G 則提供午夜黑、珊瑚綠與薰衣草紫三款顏色選擇，提供 12GB + 256GB 容量版本，售價新台幣 $9,999 元，1 月 10 日 20:00 起於小米商城 mi.com、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物網小米旗艦館、東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN i預購小米旗艦館、遠傳friDay 購物、神腦生活全面開賣；全台小米之家於隔日 1 月 11 日發售；遠傳電信、台灣大哥大、神腦生活門市則於 1 月 15 日開賣。