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和碩營收連11年破兆元 AI伺服器首季小量出貨

中央社／ 台北10日電

代工廠和碩今天公布12月合併營收約新台幣1024.46億元，月減3.13%，年增23.16%，連續4個月站上千億元；2024全年累計營收約1.12兆元，年減10.46%，全年營收連續11年突破兆元大關。

和碩12月筆記型電腦出貨75萬台，高於11月出貨60萬至65萬台；人工智慧（AI）伺服器預計今年第1季開始小量出貨並陸續拉升。

和碩對中央社記者表示，因消費性電子產品拉貨放緩，去年12月整體營收較11月下滑；資訊和通訊產品12月出貨高於2023年同期，帶動整體營收年增。

和碩1月5日舉辦集團尾牙活動時，共同執行長鄭光志受訪表示，和碩已組裝完成輝達（NVIDIA）GB200機櫃，將送到客戶資料中心進行測試，是重要里程碑。去年底和碩設備已通過國內中型客戶測試，相信今年會有一些成績。

車用業務方面，鄭光志觀察，今年電動車成長速度會比較平緩，和碩在2個純電動車客戶已站穩腳步，今年會設法提高在現有客戶的占比。

和碩 營收

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