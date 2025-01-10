NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對
經濟部長郭智輝、政務次長何晉滄、常務次長連錦漳、新任政務次長江文若、台電公司副總經理（發言人）蔡志孟與中油執行長（發言人）林珂如，下午一同出席「經濟部年終記者會」。開場的「台灣為本佈局全球」看版顯示，郭智輝表示，去年外商投資台灣共達新台幣2515億元，包括ASML、AMD、微軟跟NVIDIA等。而關於外界關心NVIDIA的總部會設在那裡一事，郭智輝笑著明確的說，「大家現在猜的地方都不對」。
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