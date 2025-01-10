輝達總部若設南港地方憂恐成內科 交通局回應了

輝達海外總部盛傳屬意台北市南港的「台電CR-1都更案」，當地擔心衝擊交通。北市交通局表示，若確定落腳該地段，當地通勤主要是以軌道運輸，對路面衝擊較小；強調設廠確定後到完工啟用期間，都會持續溝通、提早進行交通維持計畫。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉說，若輝達選址在南港的「台電CR-1都更案」，由於位處捷運昆陽站也鄰近南港高鐵、台鐵等軌道，如果絕大多數員工能以軌道方式通勤，對於陸運的衝擊較小。

他說，至於開車部分，外縣市多半使用成功交流道，目前壅塞的情況相較於來說沒有過於嚴重，因此交通需求服務效率來說還能維持，「但最悲觀的狀況是全部都開車，路面需求就會嚴重衝擊。」

不過，黃皇嘉強調，最主要仍是看輝達預估多少員工進駐，設廠到完工啟用通常會有段時間，期間都會持續與公司聯繫提出需求、增設交維計畫，各相關機關都會因應。