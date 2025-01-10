中華電擴大國際合作 攜新加坡電信MWC 秀5G切片創新應用

中華電信（2412）近年持續擴大國際合作，近期更深化與新加坡最大的電信業者新加坡電信（Singtel）的合作關係，繼2024年成功完成Paragon平臺建置後，2025年雙方宣布再度攜手合作，打造5G切片創新應用服務，已成功應用於臺南建城400周年紀念活動中的「元宇宙馬拉松」，將於MWC 2025世界行動通訊大會上，共同展出成功案例，更將於今年3月智慧城市展中，攜手新加坡電信及泰國AIS電信展出最新應用案例。

去年中華電信在世界行動通訊大會MWC分別宣布與高通、愛立信、諾基亞簽署合作備忘錄，擴大合作包含節能5G綠色網路、5G Advanced相關技術發展，像是延展實境（XR）與媒體應用、工業自動化應用、5G輕量版（RedCap）、AI驅動的網路節能方案等。

今年MWC2025將於3月3日至3月6日在西班牙巴塞隆納舉行，中華電信預估將由董事長簡志誠親自帶隊參加，更將展出5G切片創新應用。此外，中華電信、新加坡Singtel與泰國AIS電信團隊將於2025年3月台北智慧城市共同合作，展示多元5G切片應用與最新技術，引領5G與雲端科技新潮流。

中華電信表示，與新加坡Singtel的Paragon平臺持續合作，推出5G切片即時供裝服務。能依客戶需求在特定期間提供專屬的行動網路資源，透過智慧資源調度，提供客戶最佳的使用體驗，已成功應用於臺南建城400周年紀念活動中的「元宇宙馬拉松」，即使面對大量人潮，仍能提供穩定流暢的直播服務。中華電信將於MWC 2025期間與新加坡Singtel共同展示此成功案例。

此外，在2025智慧城市展期間，中華電信將設立「中華電信全球共創區」，與新加坡Singtel及泰國AIS電信團隊共同合作，展示各國透過Paragon平臺實現的最新應用實例，展現三方國際合作的豐碩成果，亦為臺灣企業啟發更多商業應用模式。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信期望透過與新加坡Singtel及泰國AIS電信的密切合作，推動更多創新應用實現，進一步強化5G生態系的影響力。讓世界看見臺灣的實力，協助國內企業接軌國際，創造更多商業價值。

中華電信指出，自2020年率先推出5G服務以來，積極投入基礎建設及應用技術發展。展望未來，中華電信將繼續扮演產業領頭羊的角色，全力推動各種創新技術與服務，攜手國內外夥伴，深耕臺灣，立足亞洲，走向全世界。