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AI 取代人才？現觀科董座：絕對不會、等50年後才有可能

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

電信AI軟體領導商現觀科（6906）董事長邱大剛10日指出，團隊今年最主要的成長，還是在印尼、印度等人口紅利國家為主，面對媒體詢問「未來人才是否會被AI取代？」，他直言，全球的人口總數都還在成長，不過AI就是一個工具，自己認為工作不會這麼輕易的被取代，但長期而來看，人還是要學會如何使用這套工具。

邱大剛指出，其實「AI」對市場來說就是一個工具，不過我們任何人也都需要去學習如何使用這項技術，這個道理適用於各個領域，他坦言，其實資工人才自身學習的能力也都要轉換，因為「工程師」本來每十年就要學一套新的東西，面對AI浪潮的崛起，資工人才也是要迎戰這個新工具，唯有學會使用，才不會被完全的取代。

邱大剛指出，其實只憑AI也能生成程式以及技術，不過與真人寫出來的成果還是有點差距，要完全取代真人，可能要等至少50、100年後，才會有這個可能，目前技術還沒完全成熟，要去取代真人還不會那麼快。

邱大剛透露，作為一名軟體工程師，必須要容納各種不同的新技術，雖然我們也擔心來自半導體廠的人才競爭，不過目前我們的薪資水平跟其他的軟體業者相比，已經算是名列前茅、勝出不少，而我們的薪資水平大約落在起薪5、6萬，一年給14個月起跳左右，展望未來，我們也看好整個市場的持續成長。

現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

AI 薪資 軟體

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