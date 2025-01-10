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迎接 RTX 50顯示卡登場 微星推出高效能電源供應器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
為迎接 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡登場，微星推出兩款劃時代的高效能電源供應器。微星／提供
為迎接 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡登場，微星推出兩款劃時代的高效能電源供應器。微星／提供

微星（2377）因應 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的上市，隆重推出兩款劃時代的高效能電源供應器MEG Ai1600T PCIE5 和 MPG A1250GS PCIE5。這兩款產品不僅通過 80 PLUS、Cybenetics 和 PPLP 等多項國際認證，更完全符合 ATX 3.1 和 PCIe (CEM) 5.1 標準，能夠輕鬆應對 GeForce RTX 50 系列顯示卡的高功耗需求與瞬間電流衝擊，穩定釋放顯示卡的效能潛力。

這兩款電源供應器配備兩個原生 12V-2 x 6 連接器與雙色線材，完美兼容 PCIe 5.1 顯示卡並支援雙顯卡配置，為高效能系統提供穩定且強大的電力支援。無論是極限遊戲玩家還是高效能運算需求的用戶，都能從中獲得極致的性能體驗，盡情發揮 GeForce RTX 50 系列顯示卡的卓越潛能。微星以創新技術與精密設計，為用戶提供更高效能、更穩定的電源解決方案，再次引領電競與高效能運算領域的新世代！

微星推出的 MEG Ai1600T PCIE5 是全球首款採用伺服器級 Infineon SiC MOSFETs 的電源供應器，以卓越的創新技術帶來前所未有的電源供應性能突破。這項尖端技術不僅有效降低PSU運作時的溫度，還可同步優化散熱效率，全面提升系統的整體效能。可見導入SiC MOSFETs 的MEG Ai1600T PCIE5，成功平衡了穩定性與節能需求，為用戶提供更可靠的電力支援。

此外，搭載數位化供電解決方案的MEG Ai1600T PCIE5，可進一步精準的控制電力輸出，確保每瓦供電都被充分利用，讓效率發揮到極致。正因為如此，MEG Ai1600T PCIE5才能通過最高等級的 80 PLUS Titanium 鈦金效能認證，其卓越的能源轉換效率與性能表現，更彰顯這款產品領先業界的技術實力。

微星 MEG Ai1600T PCIE5 擁有驚人的 235% 總功率負載承受能力，為高效能顯示卡提供充足且穩定的供電保障，輕鬆應對極端運算需求與高負載場景。同時，內附的雙色 12V-2 x 6 線材設計，讓使用者在安裝時能快速辨識連接是否確實，降低因接線錯誤而導致的風險，無論是追求極致效能的遊戲玩家，都能藉由 MEG Ai1600T PCIE5 專注於工作與遊戲，無需擔心供電問題。

微星 MEG Ai1600T PCIE5 採用整合伺服器等級平面線圈變壓器的 LLC 設計，在提供強大電力輸出的同時，使機身更加緊湊，整體尺寸僅為 190 毫米，相較於同等級產品更為精實。這樣的設計不僅節省機箱內部空間，更滿足高性能系統的安裝需求。

此外，伺服器等級的平面線圈變壓器為內部結構創造了更多散熱空間，進一步提升散熱效率，確保在高效能運作下保持穩定運行。這項設計充分展現微星對細節與效能的追求，為用戶帶來性能與設計兼具的完美電源解決方案。

MEG Ai1600T PCIE5 採用先進的數位風扇控制技術，將風扇噪音降至最低，並通過 PPLP 認證，達到業界領先的SSS 噪音級別。此外，其零轉風扇模式可在低負載情況下實現完全靜音運作，提供近乎無聲的使用體驗。為滿足用戶多樣化的需求，MEG Ai1600T PCIE5 配備了 Gaming Intelligence (G.I.) 支援軟體，可即時監控顯示卡和處理器的電力負載，並根據不同的使用場景調整風扇轉速，實現效能與靜音的完美平衡。這項設計充分展現微星對細節與使用者需求的關注，提供更加智能化且人性化的電源管理方案。

微星 顯示卡

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