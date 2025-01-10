騰雲營收／去年12月0.69億元 第4季與全年創新高

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）10日公告集團去年12月合併營收0.69億元，月減6.4%，年增23.8%；去年第4季營收2.12億元，年增47.88%，寫歷史單季營收新高；2024年全年合併營收6.68億元，年增24%，騰雲集團成立以來，每年營收持續創高，去年第4季營收季增、年增強勁成長，全年營收優於預期。

騰雲表示，除既有利基市場的深耕，積極開發新產品、新市場，跨國界、跨領域的數位轉型及AI 升級仍為產業剛需。去年受惠既有日系大型服飾連鎖客戶香港新拓點、海外軟體授權數增加及金流解決方案的跨國佈建，2024年海外營收超2.34億元，較去年年增成長 40.35%，持續達成海外成長優於國內業務增長之目標。

同時，去年7月發表之AI全方位商務解決方案已有營收貢獻，亦有海外新客戶開始導入，目前AI軟體仍處於採用初期階段，無法對營收做出明顯的貢獻，但如果能持續升級，帶領用戶進入「AI Agent」的新時代，為客戶降本、增效及輔助決策，是企業客戶提升營運效能的重要手段，亦是騰雲集團未來重要的第二成長動能。

展望 2025 年，騰雲集團董事長梁基文表示，台灣軟體產業的龐大商機及附加價值應可被充分展現，軟體具有高附加價值、高毛利及高市場價值創造的優勢，期待迎來後市顯著的成長機會，持續推升整體業績及獲利表現。