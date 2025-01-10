快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

LINE Pay營收／12月6.17億元、去年全年近63億元 同創歷史新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台最大第三方支付業者LINE Pay（7722）10日公告2024年12月自結營收6.17億元，月增4.22%，年增40.70%，創單月歷史新高；2024全年營收62.96億元，累計年增31.76 %，為歷年最佳。

經濟部預估2024年國內全年零售及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄，LINE Pay受惠消費市場營業額持續增加，加上LINE Pay用戶數、全台支付據點持續成長，也帶動手續費收入創新高，推升整體業績表現。因11、12月營收連續創單月新高，帶動LINE Pay 2024年全年營收達62.96億元，參考2024年第1季至第3季淨利率11%，第4季整體營運有望持續創造亮眼表現。

截至去年12月底止，LINE Pay全台支付據點累積突破59萬處，持續擴大國內消費市場版圖；展望2025年，積極發展第三方支付事業的同時，也將持續推動點數回饋卡及廣告行銷平台事業收入，同時將積極強化雙向跨境市場布局，並運用AI技術拓展廣告平台精準行銷相關之數據資源，多路並進推動LINE Pay邁向國際行銷平台之目標。

LINE LINE Pay

延伸閱讀

日職／源田壯亮外遇波及無辜 球員無奈：連聚會都被妻子懷疑

台中噁男逼少女吃排泄物抹全身 違反人性尊嚴判6年4月

超速40公里車牌被扣6個月...駕駛買假車牌上路被警查獲！判罰14萬

蜂蜜蛋糕用喝的！ 迷客夏4大「蜂蜜系新飲品」登場 咀嚼控全新配料、「蜂蜜杯套」超吸睛

相關新聞

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

輝達總部座落南港？議員提醒蔣萬安：不能上演內科塞車狀況

輝達來台設立海外總部，據傳關愛位在台北市南港的「台電CR-1都更案」。在地的台北市議員李明賢認為，若設廠對於南港、台灣帶...

中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成...

CES 展新顯卡、新晶片強攻 法人：這6家台廠有望受惠

2025年CES展百花齊放，其中輝達（NVIDIA）展示最新的顯卡RTX 50系列，展現出性價比，另外輝達最新AI超級電...

AI 取代人才？現觀科董座：絕對不會、等50年後才有可能

電信AI軟體領導商現觀科（6906）董事長邱大剛10日指出，團隊今年最主要的成長，還是在印尼、印度等人口紅利國家為主，面...

迎接 RTX 50顯示卡登場 微星推出高效能電源供應器

微星（2377）因應 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的上市，隆重推出兩款劃時代的高效能電源供應器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。