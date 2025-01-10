LINE Pay營收／12月6.17億元、去年全年近63億元 同創歷史新高

全台最大第三方支付業者LINE Pay（7722）10日公告2024年12月自結營收6.17億元，月增4.22%，年增40.70%，創單月歷史新高；2024全年營收62.96億元，累計年增31.76 %，為歷年最佳。

經濟部預估2024年國內全年零售及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄，LINE Pay受惠消費市場營業額持續增加，加上LINE Pay用戶數、全台支付據點持續成長，也帶動手續費收入創新高，推升整體業績表現。因11、12月營收連續創單月新高，帶動LINE Pay 2024年全年營收達62.96億元，參考2024年第1季至第3季淨利率11%，第4季整體營運有望持續創造亮眼表現。

截至去年12月底止，LINE Pay全台支付據點累積突破59萬處，持續擴大國內消費市場版圖；展望2025年，積極發展第三方支付事業的同時，也將持續推動點數回饋卡及廣告行銷平台事業收入，同時將積極強化雙向跨境市場布局，並運用AI技術拓展廣告平台精準行銷相關之數據資源，多路並進推動LINE Pay邁向國際行銷平台之目標。