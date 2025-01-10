爭取輝達海外總部 黃偉哲：「台南市都準備好了！」

輝達（NVIDIA）在台灣尋找海外新總部，各縣市都積極招手，台南市長黃偉哲今天受訪表示，竭誠歡迎輝達來台南，並強調台南很多地點都適合輝達進駐，但也對企業考量予以尊重，也不忘重申「台南市都準備好了！」

黃偉哲說，輝達海外總部是屬於文職企業內部管理，台南市是屬於生產基地，像台積電就是生產工廠設台南，但總公司就設台北或有些是設新竹，對於輝達是「樂觀其成，竭誠歡迎」，企業的考量還是予以尊重，但「台南已經準備好」了，也有很多適合土地，像是南科就有很多土地，「台南市也有爭取且是非常非常歡迎」。

台南市經發局也表示有提供招商說帖給輝達，包含台南市在產業、水電與人才的優勢，並有提供土地區塊建議方案。

輝達總部選址備受矚目，台北市長蔣萬安喊出「台北最適合」、新北市長侯友宜也跟輝達美國總部視訊。