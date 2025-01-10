虎門2024年營收6.76億元，成長12.2％ 連三年創新高

虎門今日公告2024年12月營收8,028萬元，比前年同期微增0.14％，保持連續24個月營收成長的表現。累計2024年全年營收6.76億元，連續三年創下新高，成長12.2％。

虎門表示，持續拓展CAE、CPC、工業4.0三大部門的市場規模，各部門新產品線效益今年陸續發酵的期待下，營收保持高度成長動能。

虎門12月營收主要來自半導體晶圓代工、測試、法人研發單位、光通訊、化材、零組件、光電等，CAE需求穩定成長。在硬體運算力大幅提升的推動下，AI深入各產業創造更大的CAE市場，包括企業於製造生產的數據分析和機器學習、產品研發的創新和效率提升，都因AI應用日益廣泛而有更多元的CAE工具需求。虎門除了半導體產業客戶比重高之外，材料、散熱、高頻通訊、光電等應用的需求持續升高，5G、國防、電動車、無人機、低軌道衛星等熱門產業成長也相當顯著，此外，傳統製造業客戶的CAE需求也逐漸普及。

因應客戶多元需求，虎門持續引進專業應用模擬分析軟體以及量測設備，滿足客戶提高研發設計、生產效率的需求，增加客戶黏著度，持續擴大虎門在CAE市場的滲透率，包括多項模擬分析軟體、量測設備。此外，CPC將市場拓展至中大型企業市場、減碳相關解決方案、工業4.0智慧轉型解決方案等，今年也進入成長期，實現營運規模穩定擴大的經營策略，保持成長動能。