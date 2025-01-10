快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

史上新高！ 台積電去年營收逾2.89兆元，年增33.9%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電去年營收達2兆8943億800萬元，年增33.9%，創歷史新高。圖／本報系資料照片
台積電去年營收達2兆8943億800萬元，年增33.9%，創歷史新高。圖／本報系資料照片

台積電於今（10）日公布2024年12月合併營收約新台幣2781.63億元，月增0.8%，年增高達57.8%，創歷年同期新高；2024年全年營收達2兆8943億800萬元，年增33.9%，創歷史新高。

台積電在前一次法說會中預測，2024年第4季美元營收將介於261億至269億美元，基於新台幣匯率32元兌1美元計算，對應新台幣營收約8352億至8608億元，季增率約11.1%至14.5%；毛利率可望達57%至59%，以中間值計，將較第3季再揚升0.2個百分點；營業利益率約46.5%至48.5%。

台積電第4季合併營收實際達到8684.21億元，不僅超越財測高標，也優於法人預期。法人預估毛利率可達58%，接近財測高標。

台積電訂本月16日舉行法說會，由於是年度開始，將再恢復為實體法說會，在東方文華酒店舉行，由台積電董事長暨總裁魏哲家和財務長黃仁昭，說明2024年營運成果及2025年第1季展望 。預料全年資本支出及最先進2奈米量產時程，以及當前主力製程3奈米、4奈米及5奈米接單狀況，還包括美、日、德等建廠進度，以及美國總統川普於本月28日上任後對對地緣政治的影響。

台積電 新台幣

延伸閱讀

川普稱正安排與普亭會面 克里姆林宮：等他上任再說

義大利總理梅洛尼：威脅武力奪取格陵蘭 是川普對中國的「警告」

英媒：習近平將派韓正或王毅出席川普就職典禮

影／最後的蔑視！卡特葬禮上賀錦麗把川普當空氣

相關新聞

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

輝達總部座落南港？議員提醒蔣萬安：不能上演內科塞車狀況

輝達來台設立海外總部，據傳關愛位在台北市南港的「台電CR-1都更案」。在地的台北市議員李明賢認為，若設廠對於南港、台灣帶...

中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成...

CES 展新顯卡、新晶片強攻 法人：這6家台廠有望受惠

2025年CES展百花齊放，其中輝達（NVIDIA）展示最新的顯卡RTX 50系列，展現出性價比，另外輝達最新AI超級電...

AI 取代人才？現觀科董座：絕對不會、等50年後才有可能

電信AI軟體領導商現觀科（6906）董事長邱大剛10日指出，團隊今年最主要的成長，還是在印尼、印度等人口紅利國家為主，面...

迎接 RTX 50顯示卡登場 微星推出高效能電源供應器

微星（2377）因應 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的上市，隆重推出兩款劃時代的高效能電源供應器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。