史上新高！ 台積電去年營收逾2.89兆元，年增33.9%

台積電於今（10）日公布2024年12月合併營收約新台幣2781.63億元，月增0.8%，年增高達57.8%，創歷年同期新高；2024年全年營收達2兆8943億800萬元，年增33.9%，創歷史新高。

台積電在前一次法說會中預測，2024年第4季美元營收將介於261億至269億美元，基於新台幣匯率32元兌1美元計算，對應新台幣營收約8352億至8608億元，季增率約11.1%至14.5%；毛利率可望達57%至59%，以中間值計，將較第3季再揚升0.2個百分點；營業利益率約46.5%至48.5%。

台積電第4季合併營收實際達到8684.21億元，不僅超越財測高標，也優於法人預期。法人預估毛利率可達58%，接近財測高標。

台積電訂本月16日舉行法說會，由於是年度開始，將再恢復為實體法說會，在東方文華酒店舉行，由台積電董事長暨總裁魏哲家和財務長黃仁昭，說明2024年營運成果及2025年第1季展望 。預料全年資本支出及最先進2奈米量產時程，以及當前主力製程3奈米、4奈米及5奈米接單狀況，還包括美、日、德等建廠進度，以及美國總統川普於本月28日上任後對對地緣政治的影響。