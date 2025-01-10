無敵營收／12月近0.3億元、年月雙衰 堅守本分靜待換機潮

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201），近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，10日公布12月營收近0.3億元，月減36.3%、年減20.6%，符合市場預期。合併前12個月營收達4.66億元，年減9.7%，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有BESTA自有品牌行銷全球，未來持續成長，前景備受關注。

面對外界關心在「AI伺服器」領域的布局狀況，總經理李圍正日前坦言，「我們在『一般伺服器』及『AI伺服器』方面，主要是在『企業服務』這一塊來做耕耘，而這方面來看，我們主要都是以有關伺服器產品的『經銷代理』跟『售服務』為主，若從企業單位來說，目前已發現明顯的『換機』狀況」。

李圍正表示，目前無敵在AI伺服器方面，主要有代理的品牌中比較有名的業者就屬「美超微電腦」，「而我們也另外有提供AI伺服器『裝機』跟『售後服務』等，其實這一塊我們一直都積極的投入」。被問到「中長期目標」，李圍正則強調，自己認為目前團隊還不能把目光移到這麼遠，事實上現在最重要的事，是將AI伺服器市場的角色扮演好。

據了解，無敵公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。此外，無敵內部在去年來已做2項調整，針對老本行「智慧裝置」公司不僅將持續接單、做下去，也會持續研發出更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，則將升級到32bit計算機共用平台。