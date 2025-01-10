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龍年出生數破底人口負成長 國發會盼AI成勞動即戰力

中央社／ 台北10日電
國發會期待AI成為「即戰力」。圖／AI生成
國發會期待AI成為「即戰力」。圖／AI生成

內政部今天公布2024年人口統計，龍年效應消失，出生數續寫歷史新低。少子化與高齡化夾擊之下，台灣人口結構拉警報，國發會副主委高仙桂坦言，這確實是嚴峻問題，政府努力端出積極作法，生育、人口、人才政策多軌並進，同時期待AI成為「即戰力」。

內政部今天公布2024年人口統計數據，總人口數為2340萬220人，較2023年減少2萬222人，總人口再呈負成長。出生數方面，去年新生兒數僅13.4萬，年減715人，出生數續寫歷史新低。

根據國發會最新人口推估，未來總人口持續下降，台灣總人口將從2024年的2340萬人，下滑至2070年的1497萬人。民眾壽命延長，加上少子化影響，人口結構持續老化，2025年正式步入超高齡社會，意即65歲以上老年人口占總人口比率達20%，而後持續走揚，2070年將達46.5%。

高仙桂直言，不只台灣，許多先進國家都面臨人口老化的共同挑戰，甚至日本有人以「高齡化的寧靜危機」，形容對社會帶來的多面向衝擊。

高仙桂表示，國發會去年10月發布人口推估，發布時間往後延，也是因為政府內部希望提出更積極的作法，這部分將由少子化辦公室統籌彙整各部會作法，並檢視執行成效。

目前政府盤點未來努力方向，少子化方面，研議擴大人工生殖補助對象、延長育嬰留職停薪津貼等；勞動市場方面，持續擴大中高齡及婦女勞動參與；經濟/產業方面，應積極應用人工智慧（AI）技術強化產業升級轉型，並降低產業人力需求等。

財政收支方面，研議因納稅人口減少、社福支出增加，而影響財政穩健因應作法；社會環境方面，研議因應超高齡社會，持續擴充醫療及照顧服務能量，及導入智慧科技，創造健康及照護新模式等作法。

高仙桂坦言，即便政府努力扭轉低生育率的現況，對於眼前面對的社會、勞動問題，仍是緩不濟急，畢竟生小孩後，還要20多年他們才會進入社會，因此政府多軌並行，鼓勵生育、延後退休、攬才留才、提升中高齡及婦女勞參率都要努力。

高仙桂特別指出，AI商機大爆發，台灣因為製造基礎強大，創造亮眼成績，她看好AI成為人口議題的解方，以機器輔助生產力提升，降低對勞動力的需求，「這或許是比較新的機會」。

高仙桂直言，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好機器人前景，顯示這塊確實大有可為，而台灣半導體產業實力堅強，有晶片、伺服器等優勢，也有實驗場域，可以先從製造業先行導入AI，後續服務業跟進，讓AI成為台灣勞動市場的即戰力。

AI 少子化

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