鴻海集團逾1萬名員工參與新春伴手禮 採購金額破億元

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）創立50周年，持續關懷在地，善盡企業社會責任不遺餘力。日前集團內部舉行的2025員工新春伴手禮活動，特地規劃花蓮在地店家專區，提供近百件花蓮原創禮品讓同仁選購，將員工福利與支持花蓮地方創生相結合。今年員工選禮更擴大舉辦規模，納入子公司、關聯企業在內，總共有超過1萬多名鴻海法人以及關係企業員工參與，參與人數創史上新高。

鴻海員工專屬的新春伴手禮，已連續五年提供線上選購服務，今年提供同仁1萬2千元福利金選購，方便員工在年終忙碌之餘，透過線上採購過年伴手禮，解決擠年貨大街挑禮物的困擾。2025年度選禮，除了鴻海員工外，更邀請集團子公司以及關係企業一同參與，擴大此員工福利平台的服務範圍，包括Fii工業富聯、FIT鴻騰精密、FIH富智康、鴻佰、雲高、準時達、廣宇、揚信等員工都能自由選擇是否參加。

「2025歡喜迎佳節」員工新春伴手禮活動總共有高達214個禮品選項，匯集十多家星級飯店、連鎖餐飲品牌的年菜組合，還有過年拜訪親友必備的年節禮盒，頂級肉品以及高檔海鮮等。為了支持花蓮去年4月3日強震後的災後重振復甦，今年員工新春伴手禮特地開闢「振興花蓮專區」，由鴻海專案團隊親自前往花蓮精選數十家花蓮在地優質店家，包括花蓮在地農特產、地方文創商品等。例如，天賜糧源的有機米、錢記辣椒醬、洄瀾醬人的剝皮辣椒組、理想大地的馬告牛肉麵，在符合集團食安規範下，上架商品讓同仁選購。

由花蓮在地農民產銷班轉型的天賜糧源公司為例，本次在「振興花蓮專區」上架各1000組豐年百米禮盒以及年年有餘禮盒，只花一天就全數預購完銷。天賜糧源執行長，也是第三屆百大青農的鍾雨恩表示，「感謝鴻海邀請上架新春伴手禮，透過這個平台，讓希望更多人能認識花蓮富里的有機米品牌，也瞭解我們經營永續農業的努力和故事。」

品牌源自於花蓮舊名「洄瀾」的洄瀾醬人表示，「花蓮災後的經濟還在恢復的道路上，謝謝鴻海特別在新春伴手禮，打造這樣一個花蓮禮品專區，能讓更多人有機會收到我們花蓮小農有溫度的禮物，創造送禮之間的趣味，拉近彼此距離。」