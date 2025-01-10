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台積電營收／12月2,781.63億元 月增0.8%、年增57.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）10日公佈2024年12月合併營收約2,781億6,300萬元，較上月增加0.8%，較去年同期增加57.8%。累計2024年1至12月營收約為2兆8,943億800萬元，較去年同期增加33.9%。

台積電10日收在1,100元平盤，預計1月16日召開法人說明會，除了產業展望、今年的展望、財報數字之外，美國總統當選人川普就任後的政策，也將是法人關心的重點。

台積電 營收

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