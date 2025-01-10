台積電營收／去年12月逾2,781億元優預期 第4季估超標
台積電10日公佈2024年12月營收報告。2024年12月合併營收約為新台幣2,781億6,300萬元，月增加0.8%，年增57.8%。優於法人預估月減少表現，年成長幅度並超預期。法人估挹注第4季美元財測估超標達成，帶動去年12月創歷年同期新高，第4季創高以及全年創高，改寫三個新高紀錄。
台積電累計2024年1至12月營收約為新台幣2兆8,943億800萬元，較去年同期增加了33.9%，創歷史新高。
台積電預計16日召開法說會。法人預估，台積電受惠3/5奈米家族產能續滿載，可望釋出今年首季不淡逆勢可望季成長以及2025年美元營收持續雙位數成長等展望，若相關目標公布，屆時將代表台積電2025年美元營收將首度挑戰跨越千億美元的新里程碑，將創下全球純晶圓代工廠首例，若以新台幣當前匯率換算則將首度跨過3兆元整數關卡，同步挑戰新高。
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