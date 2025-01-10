輝達總部座落南港？議員提醒蔣萬安：不能上演內科塞車狀況

輝達來台設立海外總部，據傳關愛位在台北市南港的「台電CR-1都更案」。在地的台北市議員李明賢認為，若設廠對於南港、台灣帶來正面加分，不過交通問題勢必要提前規畫，不能再上演內科的狀況，也呼籲台北市長蔣萬安設立府級專案小組研議，對於人、車潮重新規畫。

據了解，「台電CR-1都更案」基地面積達3.06公頃（約9245坪），加上基地面積方正且產權單純，交通位置上也鄰近五鐵共構的南港車站，也能串連到松山、信義及南港區，更重要是步行就能到輝達研發中心。

李明賢表示，如果輝達研發海外總部落腳南港，不僅是帶動地方也是投資台灣，具有相得益彰效果，對於南港未來是正面加分。但是當地交通狀況，首先要看輝達有多少員工進駐，「交通衝擊一定要重新思考，不能再上演內科狀況。」

李明賢以南港近期將開設的商場lalaport為例，在台中開幕時，周遭道路服務水準都到D、E級，現在南港光是經貿園區下班車潮就已壅塞，因此他和立法委員李彥秀開過公聽會，也要求中國信託金融園區提出相關的交維計畫。

他說，交通局同樣也要有相關配套，捷運東環線、民生汐止線雖然已分段發包，但是到完工都要十多年後，目前緩不濟急。

李明賢也說，可以預期南港在未來會是東區門戶、重中之重，呼籲台北市長蔣萬安要趕緊啟動府級的專案小組，對於南港整個園區的人潮、車潮進行規畫，重申不能再讓南港步上內湖科技園區後塵。