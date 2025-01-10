CES 展新顯卡、新晶片強攻 法人：這6家台廠有望受惠

2025年CES展百花齊放，其中輝達（NVIDIA）展示最新的顯卡RTX 50系列，展現出性價比，另外輝達最新AI超級電腦Project DIGITS，當中搭載自家最新AI超級晶片GB10，法人表示，新晶片、新顯卡強勢帶動消費性電子市場，其中6家台廠有望受惠。

法人指出，輝達此次推出的最新顯卡中，僅最高階的RTX 5090漲價，其餘系列加量不加價，RTX 50系列顯卡終端售價低於市場預期，此次顯卡價格極具競爭力，技嘉（2376）可望上修今年板、卡出貨預估，力智則提供相關RTX 5070以下顯卡核心電源管理系統。

此外，Nvidia強調Blackwell列產品正處全產中，預期技嘉今年首季HGX H系列及B系列貢獻增加，此外，也將小量出貨GB200，全年展望可望在消費型產品加入下，估技鋼營收將再創新高成長逾四成，且AI比重將佔整體營收比重達60%以上。

同時輝達執行長黃仁勳在主題演講最後，推出最新AI超級電腦Project DIGITS，當中搭載自家最新AI超級晶片 GB10，並強調CPU部分是與聯發科（2454）共同開發，終端產品預計將在今年5月正式上市。

法人表示，此類產品比較傾向對AI模型建置人員提供強大運算能力，其運算力高達1petaflop，並整合最新一代 CUDA核心與第五代Tensor核心，透過NVLink-C2C技術與NVIDIAGrace CPU實現晶片間高速互連。因硬體設計及製造端以台廠為主，預期除晶片設計及製造端的聯發科及台積電（2330）外，相關受惠廠商可能將包含鴻海（2317）、仁寶（2324）等。