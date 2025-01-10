台積電將公布去年12月營收 法人樂觀估第4季財測超標

台積電（2330）將公布去年12月營收，法人已紛紛出具報告並預測2025年首季，其中樂觀預估雖然2024年12月營收估計仍將月減少但為歷年同期新高挹注2024年第4季財測可望超標。

台積電累計2024年前11月營收約為新台幣2兆6,161億4,500萬元，年增31.8%已創新高。台積電先前一次法說會上釋出2024年第4季美元營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估2024年第4季美元營收約介於261億-269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1至14.5%）。

法人先前推估，在台積電美元財測基礎上，2024年第4季單季新台幣營收同步挑戰新高，約介於8,352億元至8,608億元，其中11月與12月平均單月營收估皆將較創下新高的10月下滑。

法人並分析，台積電2024年10月營收3,142.4億元創新高加計11月2,760.58億元，累計10-11月營收已達5,902.98億元，估已達成2024年第4季財測約68.6%至70.7%，樂觀預期台積電2024年12月營收月減少約2%，保守預估則月減11%，平均估月減6.7%，並仍將挹注2024年第4季美元財測目標應可順利達成且有機會超標。