公平會委員揭高通案和解內幕 5年投資方案金額翻倍

公平會人事案進行中，高通、全聯併大潤發等大案均被重新檢視，引發在野黨質疑。公平會委員洪財隆表示，高通案從裁罰轉和解，原因是234億罰鍰可能「看得到吃不到」，因而主張投資台灣，結果看來，5年投資目標成果翻倍，從7億美元提高至14億美元。

公平會2017年10月對美商高通（Qualcomm）裁罰新台幣234億元罰鍰並要求改正違法行為，後來在2018年8月與高通公司達成訴訟上和解，高通承諾在台灣進行5年產業投資方案，投資7億美元。

洪財隆接受自由時報「官我什麼事」節目訪問，揭露當年高通案和解背後考量；原本公平會處以234億元罰鍰，同時要求行為改正，高通後來向智慧財產法院遞訴訟，進入打官司過程，他開始思考，是否可用訴訟和解方式處理問題。

洪財隆說明考量，首先，高通行為屬於新型態的專利行為，認定相當複雜，學界也是眾說紛紜，這本身可能產生爭議，如高通雖被美國聯邦交易委員會（FTC）起訴，後來高通勝訴，FTC敗訴，表示爭議確實存在。

再者，高通有核心商營模式，如沒有契約就沒有晶片，或是高通稅、整季計價等等，洪財隆直言，高通畢竟是開路先鋒、無線通訊龍頭老大，商營模式不可能因為台灣處分而改變。

在此情況下，洪財隆認為，高通案可能陷入僵局，如果未來高通行為沒有改正，台灣公平會是否要繼續處分，罰到高通離開台灣為止，「我想這樣的局面，對台灣是一個魚死網破的局面，對台灣的產業也非常不利」。

洪財隆並指出，訴訟過程曠日廢時，韓國公平會2016年處分高通，至今仍在打官司；台灣公平會當年罰234億元，外界質疑234億元與投資方案7億美元並不對等，這觀念不正確，因為234億元罰鍰是尚未決定利益，訴訟沒有走到終局，政府不能自用，在這之前，國庫能不能有234億元收入都有不確定性。

有鑑於此，洪財隆認為，若透過談判，轉為加碼投資台灣，對台灣會更有幫助。

洪財隆指出，事後證明，2023年高通在台投資已超過14億美元，超過原先設定目標7億美元，而且高通在新竹竹科設立全球第一個海外研發中心，包含智慧研發、多媒體研發，還有5G毫米波測試中心，可聘用超過千位高階工程，對台灣半導體產業大有助益。

另外，先前在野黨立委質疑，洪財隆要求全聯須3年內、每年捐款新台幣3億元，且捐款範圍涵蓋體育、棋藝，涉違反不當聯結禁止原則，顯然並不適任。

洪財隆告訴中央社記者，全聯併購大潤發屬於有競爭疑慮，但因市占率不至於產生龐大市場力量，可透過附條件方式通過，全聯當時為了爭取公平會支持，主動提出自行承諾，3年每年公益捐款1億元。

洪財隆說明，而後公平會在業務單位、委員會議兩度提出提高捐款金額，他是在委員會議才提出，此案並非他主動要求全聯捐款，是到了委員會議階段，才提議加碼金額、擴增項目，當日會議從上午開到下午，最後也是多數通過。