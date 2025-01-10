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家登2024年營收65.45億元衝新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖/家登提供
家登董事長邱銘乾。圖/家登提供

晶團傳載解決方案大廠家登精密今日公布2024年12月合併營收約為5.85億元，月增16.6%、年增13%；2024總營收65.45億元，與2023年相比，成長約29%，並創歷史新高。

家登受惠台灣及中國大陸兩地晶圓傳載訂單強勁，尤其大陸晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。

家登表示，除台灣母廠全速進行技轉及支援家登大中華區昆山廠及重慶兩個協力廠，和各大客戶也積極完成廠區驗證，今年出貨量將持續攀升，在地供貨奠定大中華載具龍頭市場地位。再加上主力客戶持續推進高數值孔徑（High-NA）極紫外光（ EUV）先進製程及CoWoS先進封裝技術發展，家登將多頭並進。

家登航太也寫下新里程碑，去年第4季營收屢月創新高，不斷擴充產品線，長單疊加奠定穩固營收成長基礎。展望今年航太持續開拓新產品領域及送樣，主攻引擎燃料系統零件。整體來說，今年航太事業市場全球潛力與半導體並駕齊驅，並相對穩健，未來與半導體事業雙管齊下，延續核心技術，平衡市場風險。

家登 晶圓代工廠

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