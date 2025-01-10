內需已見燕子飛來 茂迪因應訂單升溫 縮短年假且228假期加班趕工
太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，儘管內需仍未明顯好轉，但似乎有看到些燕子飛來，茂迪的產品轉換效率和良率表現佳，訂單能見度不錯，因此今年農曆春節僅放4天假，228假期將加班趕工。
中美晶先前傳出宜蘭廠在農曆年前夕提前二周半時間停工，消化庫存，鼓勵宜蘭廠員工放特休假或預支特休假，引發市場對於太陽能市場前景疑慮升高。不過，茂迪接單狀況相較同業佳。葉正賢說，茂迪太陽能電池轉換效率達25.5%，良率超過95%，受惠產品競爭優勢，訂單能見度不錯， 產能利用率維持較高的水位。
茂迪稍早公布2024年12月營收新台幣2.88億元，月減9.6%，但仍是九個月來次高，他以目前接單狀況還不錯，破除市場對太陽能產業疑慮，茂迪並未要員工提前放假，反而是農曆春節只放4天假，228假期還要加班趕工。
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