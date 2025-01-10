快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

崇越去年全年營收達570億元 創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。記者蘇健忠／攝影
崇越科技董事長潘重良。記者蘇健忠／攝影

崇越今日公布去年12月合併營收創新高達54.5億元，月增4.4%，年增大幅成長38.7%；2024第4季營收約159.1億元，季增3.5%、年增30%，創單季新高；2024全年營收達570億元，年增15.7%，寫下歷史新高。

崇越除提供晶圓、光阻、晶圓載具、研磨液等半導體及光電關鍵材料外，更配合各國環保法規要求，為晶圓廠、電子廠等科技廠提供建廠與防污對策。去年12月營收相較前年同期，年增近四成，主要因年底為工程認列旺季，依完工比例認列營收。海內外環保工程業績相較前月，皆達雙位數成長；半導體材料銷售部分則維持小幅度穩定成長。綜觀全年營運，受惠於先進製程暢旺帶動相關半導體材料銷售，全年營收刷新歷史紀錄達570億元。

崇越整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，持續擴大集團規模。

半導體 營收

延伸閱讀

日本半導體聚落轉強 半導體設備鏈分杯羹

崇越三高 去年、12月及Q4營收締新猷 2025年續旺

泓德2024年營收年增73% 深耕光電業務

南市農業局闢謠：濕地沒有蓋光電 黑面琵鷺數量增加

相關新聞

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成...

輝達開金口了！向台電要這塊地作總部

輝達台來設總部，地點花落誰家「呼之欲出」，其中，台北市南港區除了台鐵南港調車場繼一殯後最被看好，但近期即將決標的「台電C...

內需已見燕子飛來 茂迪因應訂單升溫 縮短年假且228假期加班趕工

太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，儘管內需仍未明顯好轉，但似乎有看到些燕子飛來，茂迪的產品轉換效率和良率表現佳，訂單能見...

崇越去年全年營收達570億元 創歷史新高

崇越今日公布去年12月合併營收創新高達54.5億元，月增4.4%，年增大幅成長38.7%；2024第4季營收約159.1...

家登營收／2024年65.45億元創新高 2025年拚再創高

家登（3680）10日公佈2024年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.85億元，與前年同期成長13%；2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。