崇越去年全年營收達570億元 創歷史新高
崇越今日公布去年12月合併營收創新高達54.5億元，月增4.4%，年增大幅成長38.7%；2024第4季營收約159.1億元，季增3.5%、年增30%，創單季新高；2024全年營收達570億元，年增15.7%，寫下歷史新高。
崇越除提供晶圓、光阻、晶圓載具、研磨液等半導體及光電關鍵材料外，更配合各國環保法規要求，為晶圓廠、電子廠等科技廠提供建廠與防污對策。去年12月營收相較前年同期，年增近四成，主要因年底為工程認列旺季，依完工比例認列營收。海內外環保工程業績相較前月，皆達雙位數成長；半導體材料銷售部分則維持小幅度穩定成長。綜觀全年營運，受惠於先進製程暢旺帶動相關半導體材料銷售，全年營收刷新歷史紀錄達570億元。
崇越整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，持續擴大集團規模。
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