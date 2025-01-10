快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

家登營收／2024年65.45億元創新高 2025年拚再創高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登2024年營收65.45億元創新高 2025年拚再創高，圖為家登董事長邱銘乾（左二）以及經營團隊。記者尹慧中攝影
家登2024年營收65.45億元創新高 2025年拚再創高，圖為家登董事長邱銘乾（左二）以及經營團隊。記者尹慧中攝影

家登（3680）10日公佈2024年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.85億元，與前年同期成長13%；2024總營收65.45億元，與2023年相比成長約29%。家登2024完美收官，寫下亮眼成績單，2025開年家登備貨不停歇，力拼年前出貨高峰，開創今年新氣象。

家登提到，2024是豐盛的一年，不僅體現在總營收，新產品營收更突破12億元，顯示家登站在未來看現在，永遠領先一步布局下一世代新技術，提早發現市場，創造領先地位。這其中以大中華地區的FOUP最盛，伴隨中國客戶晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，家登已成為大中華客戶首選，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。家登台灣母廠全速進行技轉及支援家登大中華雙廠：昆山廠及重慶協力廠，和各大客戶積極完成廠區驗證，出貨量將持續攀升，在地供貨奠定大中華載具龍頭之市場地位。再加上2025眾所矚目之High-NA EUV及CoWoS技術發展，家登多頭並進，未來可期。

此外，家登提到，航太也寫下新里程碑，Q4營收屢月創新高，不斷擴充產品線，長單疊加奠定穩固營收成長基礎。2025航太持續開拓新產品領域及送樣，主攻引擎燃料系統零件，其市場潛力值得期待。整體來說，今年航太事業市場全球潛力與半導體並駕齊驅，並相對穩健，未來與半導體事業雙管齊下，延續核心技術，平衡市場風險，2025集團營運表現可期。

家登 營收

延伸閱讀

家登2024年營收寫新高 預期今年再創高峰

台積電2奈米最大受惠股：世禾

「點亮希望，圓夢聖誕」大中華國際同濟會愛心捐贈家扶中心

時碩三利基主軸 成形

相關新聞

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成...

輝達開金口了！向台電要這塊地作總部

輝達台來設總部，地點花落誰家「呼之欲出」，其中，台北市南港區除了台鐵南港調車場繼一殯後最被看好，但近期即將決標的「台電C...

內需已見燕子飛來 茂迪因應訂單升溫 縮短年假且228假期加班趕工

太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，儘管內需仍未明顯好轉，但似乎有看到些燕子飛來，茂迪的產品轉換效率和良率表現佳，訂單能見...

崇越去年全年營收達570億元 創歷史新高

崇越今日公布去年12月合併營收創新高達54.5億元，月增4.4%，年增大幅成長38.7%；2024第4季營收約159.1...

家登營收／2024年65.45億元創新高 2025年拚再創高

家登（3680）10日公佈2024年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.85億元，與前年同期成長13%；2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。