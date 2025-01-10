家登營收／2024年65.45億元創新高 2025年拚再創高

家登（3680）10日公佈2024年12月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.85億元，與前年同期成長13%；2024總營收65.45億元，與2023年相比成長約29%。家登2024完美收官，寫下亮眼成績單，2025開年家登備貨不停歇，力拼年前出貨高峰，開創今年新氣象。

家登提到，2024是豐盛的一年，不僅體現在總營收，新產品營收更突破12億元，顯示家登站在未來看現在，永遠領先一步布局下一世代新技術，提早發現市場，創造領先地位。這其中以大中華地區的FOUP最盛，伴隨中國客戶晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，家登已成為大中華客戶首選，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。家登台灣母廠全速進行技轉及支援家登大中華雙廠：昆山廠及重慶協力廠，和各大客戶積極完成廠區驗證，出貨量將持續攀升，在地供貨奠定大中華載具龍頭之市場地位。再加上2025眾所矚目之High-NA EUV及CoWoS技術發展，家登多頭並進，未來可期。

此外，家登提到，航太也寫下新里程碑，Q4營收屢月創新高，不斷擴充產品線，長單疊加奠定穩固營收成長基礎。2025航太持續開拓新產品領域及送樣，主攻引擎燃料系統零件，其市場潛力值得期待。整體來說，今年航太事業市場全球潛力與半導體並駕齊驅，並相對穩健，未來與半導體事業雙管齊下，延續核心技術，平衡市場風險，2025集團營運表現可期。