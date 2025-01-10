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同欣電營收／12月9.5億元、月收與年收雙減 法人後市營運暫為中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

同欣電（6271）去年12月營收9.5億元，月減8.2%、年減12.3%，法人機構認為，主要是客戶年末拉貨力道減緩，整體，去年第4季營收29.8億元，季減2.7%、年減6%，2024年營收120.9億元，年增4.3%，表現持穩。

展望2025年，分析師表示，因同欣電車用相關占營收高達近七成，然車用復甦力道仍不明朗，尚無明顯動能，因此，預估2025年營收130.5億元，YoY+8%，毛利率28.6%，主要隨營收規模放大微幅增加，稅後純益17.6億元，年增1.4%，每股獲利（EPS）8.4元，與去年相當，對後市暫維持中立的看法。

同欣電 營收

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