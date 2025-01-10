茂迪：訂單能見度不錯 228將加班趕工

太陽能廠茂迪總經理葉正賢今天表示，因產品轉換效率和良率表現佳，訂單能見度不錯，農曆春節僅放4天假，228假期將加班趕工。

中美晶先前傳出宜蘭廠將停工約2週半時間，以管控庫存，鼓勵宜蘭廠員工放特休假，引發市場對於太陽能市場前景疑慮升高。

茂迪自結2024年12月營收新台幣2.88億元，較11月減少約9.58%，不過仍為9個月來次高水準。葉正賢今天表示，12月業績表現破除太陽能電池訂單不足、員工放假的疑慮。

葉正賢說，茂迪太陽能電池轉換效率達25.5%，良率超過95%，受惠產品競爭優勢，訂單能見度不錯，產能利用率維持較高的水位，農曆春節將僅放4天假，228假期也將加班趕工。