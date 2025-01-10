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鴻海新春伴手禮 員工採購金額逾1.1億元創新高

中央社／ 台北10日電
鴻海集團內部日前舉行2025年員工新春伴手禮活動，人數與採購金額都創新高。路透
鴻海集團內部日前舉行2025年員工新春伴手禮活動，人數與採購金額都創新高。路透

鴻海集團內部日前舉行2025年員工新春伴手禮活動，提供近百件花蓮原創禮品讓員工選購，超過1萬名鴻海及關係企業員工參與，人數創歷史新高。目前鴻海員工新春伴手禮總採購金額達新台幣1.12億元，創歷年新高。

鴻海今天透過新聞稿指出，今年員工新春伴手禮活動擴大舉辦規模，納入工業富聯、鴻騰精密、富智康、鴻佰、雲高、準時達、廣宇、揚信等子公司和關聯企業員工自由參與，總共有超過1萬多名員工參與，人數創下新高。

鴻海表示，員工專屬的新春伴手禮，已連續5年提供線上選購服務，今年提供員工等值約1萬2000元福利金選購。

鴻海今年員工新春伴手禮活動共有214個禮品選項，匯集10多家星級飯店、連鎖餐飲品牌的年菜組合，還有過年拜訪親友必備的年節禮盒，頂級肉品及高檔海鮮等。

為支持花蓮2024年4月3日強震後的災後重振復甦，鴻海今年開闢「振興花蓮專區」，專案團隊親自前往花蓮選擇在地店家，包括花蓮在地農特產、地方文創商品等，在符合集團食安規範下，提供近百件花蓮原創禮品讓員工選購。

鴻海指出，截至目前為止，今年新春伴手禮總採購金額已達1.12億元，創歷年新高，鴻海希望能繼續推廣台灣東部特色產品，為台灣在地品牌盡一分心力。

伴手禮 鴻海

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