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家登2024年營收寫新高 預期今年再創高峰

中央社／ 新竹10日電

傳載方案商家登2024年總營收新台幣65.45億元，創下歷史新高，年增約29%。家登預期，2025年在半導體和航太兩大業務驅動下，營運可望再創高峰。

家登表示，隨著中國晶圓代工廠客戶因應電動車、人工智慧（AI）以及手機在地化需求不斷擴廠，家登晶圓及光罩載具需求量快速提升。

家登在昆山廠與重慶協力廠積極完成客戶廠區驗證，在地出貨量攀升，位居大中華區載具龍頭，並推升家登去年整體營收創高。

家登指出，航太業務在產品線不斷擴充，加上長單挹注，第4季單月業績屢創新高。2025年將進一步擴展引擎燃料系統零件領域。

展望2025年，家登表示，隨著高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）及CoWoS先進封裝發展，半導體業務成長可期，加上航太業務持續擴展，2025年營收可望更上層樓，再創新高。

家登 晶圓代工廠

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