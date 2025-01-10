專家：海纜如台灣「數位生命線」 99%網路頻寬都靠它

近年台灣海纜斷纜事件層出不窮，引發外界關注。台灣網路資訊中心董事長黃勝雄表示，99%網路頻寬都依賴海纜，可說是台灣的「數位生命線」；台灣面對境外勢力的壓力明顯高於其他國家，海纜斷纜應被視為國安問題。

海纜全稱為海底通訊電纜，把包覆著絕緣材質的導線鋪設於海底，過去傳輸電報、電話訊號，近年各國資料傳輸需求大增，海纜承載全球約9成的數據流量，可說是最重要的網路骨幹。台灣目前由10條國內海纜與14條國際海纜擔起通訊重任。

黃勝雄受訪表示，台灣約99%網路頻寬都靠海纜，海纜的重要性如同台灣的「數位生命線」，雖然目前也有微波、衛星等其他通訊方式，但在網路頻寬上，後兩者遠遠無法跟海纜相提並論。

海纜若大規模斷纜 LINE電話不通、Google無法搜尋

台灣如果發生海纜斷纜，黃勝雄表示，主要視海纜區域的影響，以這次中華電國際海纜3日在野柳東北方海域海底發生斷纜為例，因為是連到日本，加上馬上啟動其他海纜備援，影響相對小，多數人上網應無特別感受。

但如果是2023年台馬海纜雙斷，當時微波頻寬有限，聯外通訊明顯受衝擊，馬祖一度成為孤島。

「人手一機」時代來臨，社群平台發文、觀看YouTube影片、串流影音平台追劇，早已成為民眾日常生活。台灣如果聯外海纜大規模斷纜，恐怕連習以為常的「滑手機」都受影響。

黃勝雄說明，商業經濟活動、教育等對網路依賴度愈高的產業，所受衝擊愈大，網路流量幾乎都牽涉國際資料傳輸與檢核，即便業者伺服器落地台灣，相關服務還是有中斷風險，包括LINE網路電話、上網等恐都無法使用。

黃勝雄進一步解釋，如果是產業有封閉專用電路，例如金融、醫療以及軍政警消等領域，可能影響相對小。但他強調，外界可能認為手機通訊使用國內基地台、市話等服務仍可以維持正常，但傳統封閉式電路系統一定漸漸朝網路化演進，未來海纜大規模斷纜的影響層面只會變大。

台馬海纜年均損害5.1次 損率為全球平均值50倍

海纜斷纜不僅影響民眾上網與企業營運狀況，外界更關切的是，台灣海纜遭到損害，背後究竟有何目的。

黃勝雄指出，全球目前近450條海纜，一年發生約50到100件海纜損害事件，換算全球一條海纜每年約發生0.1到0.2次損害。但台馬海纜年平均損害高達5.1次，為全球平均值的25到50倍，明顯不符常態。

監察院報告也揭露，2019年到2023年國內海纜發生外力破壞或受損共36件，每年平均故障約7件，2023年甚至高達12件，為歷年最高。

以這次基隆外海的海纜損壞事件為例，海巡署初判疑為喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成，外界懷疑貨輪有中國背景。黃勝雄分析，船行軌跡錯亂，船體狀態糟糕，且未特別進行捕魚或其他商業活動，「有點不合常理」。

黃勝雄指出，台灣面對境外勢力的壓力明顯高於其他國家，一有風吹草動都須「料敵從寬」，海纜斷纜當然會被視為國安問題。

他解釋，從台馬海纜事件來看，損害者並未承擔法律後果。敵對勢力可以透過海纜損害，了解台灣的因應措施，甚至計算台灣修復1條海纜需多少時間、是哪艘國際海纜船來維修，未來若發生戰爭，皆為重要情資，因此不管是否為蓄意破壞，都應避免讓敵對勢力得知相關資訊。

破壞海纜已修法祭重罰 專家：應強化執法與威嚇

台灣近年多管齊下強化通訊韌性與海纜防護機制，例如，海纜業者僱用船隻巡邏，向靠近海纜的漁船示警，海巡署也透過系統觀測，勸離靠近海纜的船隻，盼減少海纜事故。

數發部官員坦言，可以切斷一條海纜，就有能力切斷好幾條海纜，未來須思考海纜建置能否更深入海床，以及建立更為隱密的海纜，減少被破壞機率。

數發部去年透過「推動國際海纜登陸站韌性建設計畫補助案」，業者可申請新建海纜站與2處備援機房的電力與安全防護等設備作為補助項目，目前已補助中華電信新台幣1.9億元新建國際海纜登陸站及備援機房，以增加台灣聯外的國際海纜數。

此外，當海纜或微波無法使用時，數發部也規劃使用SES中軌衛星、OneWeb低軌衛星系統來做支援，確保軍政指揮體系通訊不中斷。

黃勝雄表示，政府已經有多項措施加強通訊韌性，但防護成本只會愈來愈高、且相對被動，台灣2023年已修正電信管理法，把毀壞海纜納入處罰範圍，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，但實務上如何蒐證與落實就非常重要，「不然修法只是訂好看的」。

他建議，台灣可以效法其他國家作法，強化威嚇手段。以去年底中國貨輪伊鵬3號涉嫌破壞連接北歐與中歐國家的海纜事件為例，雖不是實際扣押船隻，但經談判後，中國同意德國、瑞典、丹麥和芬蘭等4國人員登船調查。他說明，一方面登船是釐清有無違法，二來要讓船隻知道不能蓄意破壞海纜，「要有相應後果」。