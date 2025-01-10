黃仁勳快看！輝達海外總部相中一殯？網友神建議超爆笑

近日有消息指出，輝達可能將海外總部設在台灣，其中台北市立第一殯儀館被列為潛在選址之一，更傳出執行長黃仁勳曾派人與當地里長接洽。對於在台灣設立海外總部的考量，黃仁勳表示，目前辦公室空間不足，公司正在尋找合適的地點。他幽默提到，「（一殯）是一個好主意嗎？」引發網友熱議。經濟部長郭智輝今（8）日表示，大概1小時前黃仁勳在美國宣布，他會在今年6月的電腦展揭曉選台灣哪個地方作為海外總部落腳處。

一殯交通便利吸引黃仁勳關注？里長證實AI園區總務接洽

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/1/5～2025/1/6）調查，「黃仁勳與一殯」近兩日探索概念出現「黃仁勳對一殯空地有興趣？里長證實有AI園區總務致電、八點檔都不敢寫的情節、人比鬼可怕」。

其中「黃仁勳對一殯空地有興趣？里長證實有AI園區總務致電」出現在輝達海外總部選址新聞中，營運60年的一殯在2024年因建物老舊拆除，由於該地離松山機場5分鐘、高速公路3分鐘、捷運2分鐘，是個交通便利的地點，傳出輝達似乎對黃金地段有興趣，還派人打電話向里長探聽，但不少人憂心「陰氣過重」，600坪土地將「曬地」一段時間。對此，「里長證實有AI園區總務致電」，但對方從頭到尾，沒說自己是輝達的，僅強調要蓋AI總部。

一殯產權複雜、土地待變更 未來需重新規劃才能開發

至於「八點檔都不敢寫的情節、人比鬼可怕」則出現在專家、網友對於輝達若選在一殯的討論中。由於一殯產權複雜，因此有房產專家認為輝達進駐恐是「八點檔都不敢寫的情節」，該土地其中71.05%為市有地，約19.27%為私有地，其他部分則涉及國有與共有產權。目前該地仍劃為「公共設施殯葬用地」，短期內計劃用作綠地或停車場，未來需經台北市政府重新規劃為商業或其他用途才能進行開發。有網友表示，「洋人是不相信風水的，被老外看上，買走當研發中心，立馬變風水寶地」、「人比鬼可怕」；還有人幽默認為，「好兄弟幫伺服器降溫」、「每一顆晶片都是有靈魂加持的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月5日至2025年1月6日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳與一殯』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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