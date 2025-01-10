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傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
拜登政府打算進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大陸和俄羅斯之手，新措施恐不利輝達和超微等美國晶片巨擘。（路透）
拜登政府打算進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大陸和俄羅斯之手，新措施恐不利輝達和超微等美國晶片巨擘。（路透）

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大陸和俄羅斯之手。業界則傳出美方會擴大製程技術管制範圍，從現行七奈米先進製程，延伸至十六奈米成熟製程，台積電等晶圓廠面臨大陸接單更大挑戰。

業界認為，美國為壓抑大陸ＡＩ與先進半導體技術發展，拉高對輝達、超微的產品出口管制，並不讓人意外，但若把製程管制範圍擴大至十六奈米則「茲事體大」，因為涉及的廠商、應用與訂單量更多，恐形成全球晶圓代工甚至半導體產業新一場風暴。

台積電將於下周四（十六日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期，如今傳出美方有意拉高對陸半導體管制的消息，相關影響須等當天由台積電高層說明。

據悉，以區域分布看，台積電大陸客戶營收比重約在一成以內。考量台積電三奈米與五奈米家族先進製程貢獻擴大，業界評估，若美方將管制擴大至十六奈米，影響應有限且可控，反而是格芯等十六奈米營收占比較高廠商則須觀察。

彭博引述知情人士報導，拜登當局擬將ＡＩ晶片的銷售限制，擴大至全球多數地區，將對晶片貿易建立三級管制，以控管ＡＩ技術的普及。名列第一級的少數美國盟友，基本上可繼續無限制取得美國晶片；名列第二級的國家，可取得的總晶片算力會遭限制；敵對國家列入第三級，形同遭到封殺，無法進口先進晶片。台灣、日本、南韓、歐洲等獲納第一級，中國大陸和俄國等則為第三級；東南亞、中東等屬於第二級，面臨新限制，以避免這些地區的ＡＩ晶片流入中俄。

據悉，拜登此舉是希望在國家和企業層面上，限制資料中心的ＡＩ晶片銷售，以便讓ＡＩ發展集中於友好國家，並讓全球企業遵循美國標準。

新措施恐不利輝達和超微等美國晶片大廠。輝達並公開反對這個提案，發布新聞稿說，「臨去前對全球大部分地區實施出口管制，政策上轉變太大，不僅無助於降低誤用的風險，反而會威脅到經濟成長與美國領導地位。」

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