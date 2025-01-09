輝達台灣設總部 業界：中央給力最關鍵

輝達來台設總部的事情鬧得沸沸揚揚，六都加上新竹縣市政府都絕招盡出，想要迎接這位舉世無雙的AI嬌客，近期傳出輝達屬意「台電CR-1都更案」，業內指出，台北市看來已獲青睞，但新北市、台中市甚至桃園也沒完全出局，因為台電這個案子要順利通關給輝達，關鍵還是要中央政府給力。

業內人士指出，「台電CR-1都更案」招商案要讓輝達做台灣總部，下一步將出現兩個可能的進程，其一、該案15日即將開標，指標建商已經摩拳擦掌，競逐的建商都想成為輝達「供應鏈」，因此勢必引爆搶標大戰。

另外，若中央政府真的有意邀請輝達來台，在行政院、經濟部強勢介入下，該案最終棄標，由台電直接與輝達對接，把地轉給輝達，後續由輝達自行籌建。