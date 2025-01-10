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資通視聽產品出口 大成長
財政部昨（9）日表示，去年12月及全年出口優於預期，資通與視聽產品扮演頭號功臣，在高效能運用點火、AI商機百花齊放下，加上新品鋪貨潮，資通與視聽產品去年出口首次突破千億美元大關，年增近六成。
財政部統計處長蔡美娜指出，11大主要貨類中，去年12月出口有十類正成長。其中資通與視聽產品、電子零組件出口，受到AI為首的科技創新應用需求支撐，出口年增率分別為16%、8.6%，穩居領頭羊。
傳產貨類中，礦產品年增37.5%，主因去年基期偏低，增幅較大；基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、化學品，出口呈現穩定或小幅回溫，年增率分別為3.4%、3.4%、10.4%；紡織品因對越南出貨增加，出口年增8.2％；電機產品因來自美國對於變流器、鋰電池等品項需求上升，出口年增5.9%。
去年全年11大出口貨品強弱表現不一，資通與視聽產品出口規模值1,325.1億美元，刷新紀錄，首度跨越千億美元大關，年增59％也是歷年最大升幅。
反觀塑橡膠及其製品，去年出口195.9億美元，年減1.8%，已連續三年負成長，若以去年出口與2021年高點相比，減少103億美元、等於有三分之一蒸發，主要受到大陸內需不振，產業對外低價搶單拖累。
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