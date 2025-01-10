輝達台灣總部傳相中台電土地 緊鄰研發中心、基地面積3公頃

輝達來台設總部，地點花落誰家「呼之欲出」，近期以台北市南港區呼聲最高，繼台鐵調車場之後，知情人士透露，即將決標的「台電CR-1都更案」，是近期已知首個獲輝達「開金口」徵詢作為台灣總部的地點。

對此，經濟部、台電昨日僅回應「一無所悉」。對於輝達台灣總部落腳何處，經濟部長郭智輝日前表示，輝達提出面積3公頃、建蔽率高一些、低密度建築三條件，經濟部的角色是供應充足水電。

台電CR-1都更案小檔案

至於該地為何受輝達垂青？業界指理由有三，一、位置就在輝達研發中心旁邊，距離僅750公尺，步行可達；二、基地面積正好就是輝達所需要的3公頃；三、該案1月15日決標，尚無正式定案，換言之，規劃的空間彈性大。這三大理由顯示，是目前最符合輝達需求的素地。

再者，市場人士指出，「台電CR-1都更案」99.9%以上的土地為台電所有，該案為台電史上最大規模開發案，基地面積方正且產權單純，交通位置上，位東區門戶計畫樞紐，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站，可串聯松山、信義及南港區，更重要的是，可與輝達台灣研發中心行程雙核心。

依照原先的標售案規劃，台電可分回產權獨立辦公大樓，至於剩餘部分，要看投資人如何設計，辦公大樓、住宅、商場都可行，換言之，若輝達有意進駐，需要與台電、投資人雙向溝通。