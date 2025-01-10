拜登對陸最後一擊！美晶片禁令傳擴及16奈米 恐傷到台積電

美國有意再對陸收緊晶片管制，現任總統拜登卸任前、最快10日宣布拉高對陸AI等先進晶片出口限制措施，業界並傳出，美方會把製程技術管制範圍擴大，從現行7奈米先進製程，延伸至16奈米成熟製程，台積電（2330）等晶圓廠大陸接單面臨更大挑戰。

業界認為，美國為壓抑大陸AI與先進半導體技術發展，拉高對輝達（NVIDIA）、超微產品出口管制，並不讓人意外，但若把製程管制範圍擴大至16奈米，「茲事體大」，因為涉及的廠商、應用，與訂單量更多，恐形成全球晶圓代工甚至半導體產業新一場風暴。

拜登政府擬擴大對陸晶片管制

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期，如今傳出美方有意拉高對陸半導體管制的消息，引發關注，一切須待法說會當天由台積電高層說明。

財報顯示，2024年第3季台積電16奈米營收占比約8%，法人推估相關客戶來源若以總部所在地區分，並非全數是中國大陸客戶。考量台積電3奈米與5奈米家族先進製程貢獻擴大，業界評估，若美方將管制擴大至16奈米，影響應有限且可控，反而是格羅方德等16奈米營收占比較高廠商則須觀察。

另，彭博引述知情人士報導，即將卸任的拜登政府，打算進一步緊縮AI等先進晶片出口限制，防止先進技術落入大陸和俄羅斯之手。新措施可能不利輝達和超微等美國晶片巨擘。輝達、超微9日美股盤前均走低。

知情人士透露，拜登當局研擬將AI晶片的銷售限制，擴大至全球多數地區，以控管AI技術的普及。

據了解，名列第一級的少數美國盟友，基本上可繼續無限制取得美國晶片。敵對國家列入第三級，形同遭到封殺，無法進口先進晶片。名列第二級的國家，可取得的總晶片算力會遭限制。

台灣、日本、南韓、歐洲等獲納第一級，中國大陸和俄國等則歸入第三級。東南亞、中東等屬於第二級，面臨新限制，以避免這些地區的AI晶片流入中俄。

輝達反對這個提案，並發布新聞稿說，拜登政府臨去前對全球大部分地區實施出口管制，政策上轉變太大，不僅無助於降低誤用的風險，反而會威脅到經濟成長與美國領導地位。