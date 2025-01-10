美國擴大管制 陸晶片廠三招突圍

美國對中國大陸晶片管制日益嚴格，半導體業界透露，陸企也不是省油的燈，雖然部份大陸IC廠會順應美方規範，調降至符合規定的規格，但也有不少陸廠想盡辦法繞道，儼然已經成為「官兵捉強盜」的戲碼。至於台廠則一定會遵照美方規範，不會貿然踩到紅線。

對於陸廠如何應對美國規範，業界人士透露，目前所知有三個發展方向，部分大陸IC廠就乖乖調降晶片規格至美國的規定以下，以求順利生產。另一種是前進東南亞與美國等地設立公司，並透過特殊應用IC（ASIC）設計服務業者投片，掩人耳目，試圖規避繞過美國政府的防線。第三條路是改用現場可程式化門陣列（FPGA）晶片。

業者指出，美國出手壓制大陸半導體業，尤其針對先進製程投片，依照現在的規定，除了算力有限制，連裸晶面積也有規定，換算後大約是一片12吋晶圓若切割不足200顆裸晶就會超標，而很先進的AI晶片生產，一片12吋晶圓大約是切割100顆以下數量。

因此，有些陸廠為求順利投片生產，在規畫的裸晶面積可能僅稍微超標的情況下，就毅然決然修改設計，縮小到符合美方標準，再交給ASIC廠商代為投片。部分陸企則是因為實在怎麼樣修改都無法符合美方規定，只好取消合作專案。

另有些陸廠則是想辦法變通，改到東南亞或美國登記公司，再透過ASIC業者投片，隔這兩層的關係，也是求能在晶圓代工廠生產。

業界人士指出，現在當然都要執行「認識你的客戶（KYC）」政策，業務人員也會去拜訪客戶，不過生意也還是要顧，就看晶圓代工廠的把關嚴格程度。

另外，業者透露，除了購買市場上的AI晶片，以及自行開案ASIC晶片之外，陸企規避美方禁令其實還有第三條路，就是採用FPGA晶片。因為FPGA晶片具備修改調整的彈性，是可能突破美方限制的選項之一。