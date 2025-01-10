日本半導體聚落轉強 半導體設備鏈分杯羹
日本半導體聚落轉強，雖讓台積電（2330）等晶圓代工廠競爭加劇，也為台灣半導體周邊廠商創造出新藍海。業界看好，檢測實驗室大廠閎康、半導體相關材料服務夥伴崇越、華立等可同步受惠。
此次傳出博通要下單2奈米的「日本晶片國家隊」Rapidus，其關鍵實驗室夥伴正是閎康，雖然閎康相當低調，但近年在日本業績與營收貢獻高速成長且據點也迅速擴張，直接反映日本客戶需求強勁。
閎康預告本季將啟用北海道實驗室，據悉，閎康是Rapidus唯一簽約合作的檢測公司，因客戶需求強勁及地理優勢，將有效提升2025年材料分析業務毛利率。
崇越除了和日本大廠信越關係緊密、合作多年，日前與旗下子公司峻川商事，攜手弘塑等六家台、美半導體供應商，去年首度參加「日本國際半導體展」，進軍日本市場。
華立主要代理日本半導體材料大廠JSR，JSR先前被具有日本官方色彩的主權基金負責機構日本產業革新投資機構（JIC）投資收購，由日本政府支持，也成為日本晶片國家隊夥伴。
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