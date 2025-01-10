台積掉單？博通傳赴日投片 與日本國家隊搭上線

台積電（2330）大客戶、全球網通晶片龍頭博通傳「變心」，要赴日本投片2奈米。外電報導，日本官民合作設立的晶圓代工廠Rapidus的2奈米製程預計2027年量產，並與博通搭上線，預計今年6月送交2奈米晶片樣品給博通，博通認證性能後，可望委託Rapidus生產2奈米晶片。

Rapidus於2022年8月在日本電裝、鎧俠、三菱日聯銀行、日本電氣、日本電信電話、軟銀、索尼和豐田汽車等八家日本重量級企業支持下成立，並獲得日本官方補助，挾日本政府大力扶植，有「日本晶片國家隊」之稱，是日本官方重振日本自有半導體先進製程製造的關鍵布局，晶圓廠設於北海道。

博通傳要赴日投片2奈米

台積電將於下周四（16日）舉行法說會前夕，傳出大客戶要去日本投片的消息，對此，台積電因處於法說會前緘默期，昨（9）日對相關議題無評論。

台積電先前預告，將從今年開始量產2奈米晶片。業界研判，由於產能有限，台積電將優先履行與大客戶之間的合約，這將創造機會給Rapidus等對手，搶占未被滿足的需求。

日媒引述匿名消息人士報導，Rapidus計劃4月開始生產2奈米晶片樣本，力拚2027年開始量產，且後續能轉虧為盈。Rapidus將積極送樣本給客戶進行測試。

博通是全球網通晶片龍頭，位居全球前三大IC設計廠，2024會計年度第4季營收規模超過140億美元。法人推估，博通應是台積電2024年前五大客戶之一。

博通也是特殊應用IC（ASIC）設計服務市場的大咖。博通財報顯示，該公司客製化AI晶片營收去年年增率高達220％。雲端服務供應商近年積極投入開發自研客製化AI晶片，與ASIC設計服務業者合作。外界推測，包括Google、Meta等大廠都是博通的客戶，讓博通成為AI晶片浪潮中的贏家。

博通先前提到，正與三個超大型客戶合作開發AI晶片，預計2027年前，每個客戶都會在網路叢集部署100萬顆AI晶片。到2027年時，博通AI晶片及AI網路組件的總體市場機會，價值可能高達600億美元至900億美元。