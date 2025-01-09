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輝達找上聯發科合作GB10超級晶片 兩大關鍵

經濟日報／ 特派記者林薏茹／拉斯維加斯8日電

輝達（NVIDIA）與聯發科（2454）今年美國消費性電子展（CES 2025）宣布「世紀合作」，攜手揮軍個人AI超級電腦，共同打造GB10晶片，震撼業界。

聯發科資深副總暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑8日揭密聯發科與輝達成功合作打造GB10超級晶片的兩大關鍵，分別為採台積電3奈米製程生產，以及小晶片（Chiplet）技術。這也是聯發科繼天璣9400之後，又一3奈米產品力作，凸顯聯發科製程演進快速。

輝達與聯發科攜手打造的GB10系統單晶片（SoC），內含20個安謀（Arm）核心Grace CPU與Blackwell GPU，透過NVLink技術高速傳輸資訊，並搭載128GB的LPDDR5X及4TB的SSD。

游人傑表示，兩家公司結合各自擅長的CPU和GPU領域，但若沒有小晶片技術協助是做不到。

晶片 聯發科 輝達

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