群創：淨現金經營 面板廠唯一 手

群創（3481）董事長洪進揚昨（9）日表示，群創以「超越面板」目標積極轉型，已交出比同業提前兩季轉虧為盈的佳績。群創也是全球唯一以淨現金（net cash）經營的面板廠，將透過3R策略（Redefine、Refocus、Return）重新定義核心競爭力、聚焦高端和高附加價值產品，以更有紀律的資本配置提升股東報酬率。

面板屬於景氣波動產業，面板廠要維持正向現金流，才能挺過寒冬考驗。現金流是企業經營重要指標，群創能以淨現金經營，展現出群創財務狀況良好，沒有潛在的企業營運風險。

洪進揚今年帶隊赴美參加消費性電子展（CES），並以「Driving New Possibilities」為主軸展示最新穎及突破性產品技術。

洪進揚表示，2018時擬定三個六年計畫，第一個是「穩定生機．力保獲利」，已交出比同業提前兩季虧為盈成績單。目前往第二個六年邁進，希望「突圍轉型．拓展觸角」。第三個六年目標是「群創群力，面板永續」的願景。

他強調，群創不僅是面板組件製造商，也是「大面積玻璃精細化處理的方案解決商」，面板是主軸，但延伸的觸角及應用有更大商機。他透露，4月會在Touch Taiwan展出MicroLED拼接螢幕最大、車用景深從原來10至20公尺距離延伸到25公尺以外距離，提供更好保障的安全駕駛。

洪進揚指出，未來發展定義在軟硬整合，資本支出配置要更有紀律。群創2018年時的資本支出280億元，2024年控制在200億元以下，這是獲利提升的關鍵。群創會將原硬體的人力及其他資源如投資、採購、工程師等調整配置在高附加價值產品上，將資產做更高附加價值運用。也就是把對的資源放在對的事情上。

洪進揚強調，手上的現金銀彈就是最好資產，併購或其他合作都很歡迎，只要能共創整個供應鏈更高價值，都願意嘗試。

他認為，資本支出要與RD放在一起看。群創將兩者結合，一方面加大RD進行更先進技術的投資與研發，資本支出不只是面板領域，希望帶動「突圍轉型」，做出對股東、對員工最大效益的事情。

群創昨天也公告去年12月合併營收179.8億元，月減4.4%，年減3.7%。去年第4季合併營收539.01億元，季減2.5%，年增0.9%。2024年全年合併營收2,165.1億元，年增2.3%。