IDC：PC市場前景不明確

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

根據研調機構IDC最新報告顯示，2024年第4季全球PC出貨量達到6,890萬台、年增1.8%。2024全年廠商PC出貨量為2.63億台，較2023年成長1%，成長幅度不如預期。展望2025年，PC業者同時面臨多項阻力與助力，使市場前景不明確，也讓需求規劃變的困難。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示，雖然市場恢復成長的速度較慢，但去年第4季仍然成長，因為中國大陸官方補貼，使消費市場的表現優於預期。除此之外，美國和一些歐洲國家也因為年終促銷活動，以及企業在Windows 10預計2025年10月結束支援前繼續升級硬體的緣故，表現強勁。

美國政府換屆在即，加上可能實施新關稅和提高現有關稅的威脅，提高整個產業的憂慮程度，一些品牌正試圖希望提前因應這些不確定性因素造成的影響。

供應端的研究顯示，2024年12月出現一些提前拉貨的現象，主要來自在大陸以外製造能力有限的品牌。這可能是為預防美國對大陸製造商品徵收關稅。然而，到目前為止，這種移動的規模相對有限。

IDC表示，市場對於總體經濟的憂慮，似乎掩蓋對AI PC的一些進展和興奮之情。即使市場拐點出現的較遲，但PC的AI化已是產業趨勢，無法避免。

美國 關稅

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