雙A重返成長 2024年營收拉風

PC產業2024年復甦緩慢，「品牌雙A」宏碁（2353）、華碩去年仍重返成長軌道，年營收分別成長9.7%、21.49%。成長動能除來自PC本業出貨增溫外，新事業貢獻放大為成長關鍵。其中，宏碁受惠於子公司成長，華碩則在AI伺服器業務大幅增長下，一舉帶動去年營收衝上歷史次高。

華碩昨（9）日公布去年12月集團營收為474.11億元，月減14.5%，年增35.9%；去年第4季營收1,527.99億元，季減8.26%，年增27.16%，營收下滑主要受到PC出貨衰退影響；累計2024全年營收5,859.62億元，年增21.49%。

展望今年，華碩在近期舉行的美國消費性電子展（CES 2025）上火力全開，伴隨輝達（NVIDIA）公開新世代RTX50系列顯卡，華碩也推出自家新顯卡產品，以及搭載新GPU的電競筆電，同時在英特爾、超微（AMD）推出新款CPU後，華碩也同步推出支援的主機板產品，多重新品齊發，衝刺營運。

此外，華碩衝刺AI PC版圖，持續擴大相關產品線，由共同執行長胡書賓領軍參加CES，發表一系列AI解決方案，端出全球最輕、重量不到1公斤的Copilot+ PC「Zenbook A14」，採用高通新Snapdragon X系列處理器，預計今年首季上市。華碩昨天股價跌13元、收633元，外資買超523張。

宏碁方面，去年12月合併營收達245.53億元，月增7.9%，年增3.7%，為三個月來新高；去年第4季營收661.22億元，季減9%，年增4.7%、連續六季年對年成長；2024全年營收2,647.08億元，年增9.7%。

宏碁指出，集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占去年第4季營收29.3%，年增14.2%；占全年營收28.3%，年增15.5%。

宏碁表示，孵化中的新事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技去年第4季營收年增42.5%，2024全年營收年增66.8%；宏碁智通去年第4季營收年增6.2%，2024全年營收年增19.4%。宏碁昨天股價跌0.9元、收37.4元，外資賣超2,443張。