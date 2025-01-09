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第一銀行統籌主辦京元電168億元聯貸 超額認貸近1倍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行統籌主辦京元電168億元聯貸，超額認貸近1倍。圖／第一銀行提供
第一銀行統籌主辦京元電168億元聯貸，超額認貸近1倍。圖／第一銀行提供

第一銀行統籌主辦國內IC測試大廠京元電168億元聯貸，9日完成簽約，該聯貸獲得17家金融機構支持，認參總金額達277億元，超額認貸近1倍，最後以168億結案。

第一銀行指出，下一個百億聯貸案，將為具社會正義、公益性的新北市公辦都更百億元案，也即將簽約。

第一銀行表示，該案不到2個月即籌組完成，顯示銀行團對京元電的未來發展深具信心；該聯貸案依京元電永續報告書所列包含溫室氣體排放密集度、廢棄物回收再利用、取水密集度等指標表現，評估指標達成情形，給予相應的減碼。

京元電為國際級半導體測試廠，持續進行資本投資維持競爭優勢，並因應人工智慧(AI)高速運算時代各類應用的擴大，致力發展AI、高效能運算(HPC)、車用(Automotive)、物聯網(IOT)等應用領域之測試服務，在AI強勁需求帶動及產業需求回溫下挹注成長動能。隨AI晶片快速發展，京元電作為AI供應鏈重要一員，在國際晶片大廠增加對高階測試服務需求下，將為京元電注入中長期營收、獲利成長驅動力，也令銀行團看好未來的發展。

AI 京元電 第一銀行

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