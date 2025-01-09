中華電尾牙 董座簡志誠：今年營收、獲利要再創八年高

中華電信（2412）9日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年中華電信營運超乎財測高標，且連續七年穩定成長，創下七年新高，2025年營收、獲利也可望再創近八年新高。

中華電信感恩餐會主題為「以AI啟動未來」，2025年要「穩穩」地向前邁進，永遠驚艷領先。

簡志誠表示，感謝全體員工努力打拚，2024年累計營收達2,300.3億元，累計每股稅後純益為4.8元，超越全年財測高標的亮眼績效，是成果豐碩、表現超越各界期待的一年。

簡志誠表示，靠著兄弟姐妹一起努力，中華電信也把營運成果與大家分享，2024年定額加薪3,000元，加發一次性獎金1.5萬元，生產一胎補助從2萬提升至8萬，支持父母育兒，每日1小時彈性上班時間，並新增9個育兒教保中心，並調高升遷率和酬勞分配。

2024年營運續創佳績，簡志誠表示，2025年再定額加薪2,400元，增加伙食補助至3,000元，新增交通津貼1,000元，並一次性獎金2萬元。

展望未來經營目標，簡志誠指出，面對數位轉型、AI浪潮及淨零轉型，中華電信將進行雙軸（數位與淨零轉型）轉型，希望今年年底實現連續八年營收創新高。

簡志誠指出，中華電信四大價值觀，誠信為本、客戶信賴、承諾負責、創新卓越，更擁有組織與人才、基礎能力、科技平台、合作夥伴等四大資產，更要積極執行精簡產品路線與流程，更務實的資源分配，進行AI智慧化，優化組織與資產等三大策略，使公司更靈活韌性。

簡志誠表示，中華電信也在ESG（環境、社會、公司治理）領域獲得高度評價，展現出公司對可持續發展的承諾，未來將透過創新和轉型，在內外部環境挑戰中繼續領先。

簡志誠表示，謝謝員工在逆風中的努力，期望未來能夠團結一致，繼續創造佳績，讓中華電信「大象不僅可以轉身，還可以跳舞」。