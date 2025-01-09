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遠傳心生活APP「超級會員日」人氣爆棚 吸百萬人次造訪

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）秉持「對用戶好，遠傳最給力」的理念，以「遠傳心生活 APP」提供用戶貼心專屬回饋，成為用戶生活中不可或缺的好夥伴。遠傳表示，「超級會員日」活動推出以來，已突破百萬造訪人次，相較去年同期單月造訪量成長2.5倍。

遠傳指出，今年「超級會員日」活動全面升級，每周七天都有不同的超值優惠，再加碼推出「周三品牌日」， 手機抽獎券和折價券超值回饋，首波主打的 vivo X200 系列手機，搭載蔡司合作的超級長焦鏡頭，帶給你前所未有的影像體驗，是喜愛攝影用戶的首選。

此外，遠傳 friDay 聯名卡自推出以來，一直是高回饋信用卡的績優生。除會員日每周二、五至遠傳買手機、繳帳單享最高8%外，今年回饋再升級，全面涵蓋用戶熱門生活休閒、旅遊與娛樂消費。新增合作通路包括 Klook、Trip.com、EZTABLE、肯德基、必勝客及遠大售票等，如再搭配遠傳心生活APP專屬連結刷卡最高享 18% 回饋。

遠傳表示，「遠傳心生活 APP」以多元化服務與專屬回饋為核心，構築全域生活場景，實現生活便利與回饋的雙重滿足，並融合創新科技與豐富的回饋，攜手用戶共創數位行動生活圈的新篇章。

APP 手機 遠傳

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